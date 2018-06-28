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الأولى بالدبلومات الفنية بالغربية: والدى تعب علشان يوفر لى كل سبل الراحة

الخميس، 28 يونيو 2018 02:26 م
الأولى بالدبلومات الفنية بالغربية: والدى تعب علشان يوفر لى كل سبل الراحة مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية
كتب إبراهيم سالم
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قالت إيمان شوقى أمين أبو حسين، الأولى بالدبلومات الفنية بالغربية، إنها سعيدة جدا بالنتيجة التى حققتها بالدبلومات، مشيرة إلى أن هذه النتيجة حصاد ما زرعته طوال أيام الدراسة، إلى جانب الدعم الكبير من والدها ووالدتها على المذاكرة وتوفير سبل الراحة".

 

وأضافت إيمان شوقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": والدى نجار مسلح وتعب علشان يوفر ليا كل سبل الراحة ونجاحى دا تكريم ليه وعاوزة ارفع راسه لفوق، وأنا حاسة أن أنا استاهل النتيجة دى لأنى تعبت، مكنتش بنام علشان أذاكر، وهدخل كلية التجارة".


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