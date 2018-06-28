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الأمير وليام يزور جبل الزيتون وقبر جدته الكبرى الأميرة أليس فى القدس

الخميس، 28 يونيو 2018 10:12 ص
الأمير وليام يزور جبل الزيتون وقبر جدته الكبرى الأميرة أليس فى القدس الأمير وليام يزور جبل الزيتون فى القدس
القدس (رويترز)
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زار دوق كامبريدج الأمير وليام، اليوم الخميس جبل الزيتون المطل على المدينة القديمة والقبة الذهبية لمسجد قبة الصخرة فى القدس.

رافقة خلال الزيارة القنصل العام البريطانى فيليب هول ومرشد فى جبل الزيتون فى القدس .

كما زار الأمير البريطانى وليام اليوم الخميس،  قبر جدته الكبرى الأميرة أليس فى القدس، وهى أميرة كرمتها إسرائيل لإيوائها يهودا فى اليونان عندما كانت تحت الاحتلال النازى أثناء المحرقة.

واليوم الخميس هو آخر يوم من زيارة الأمير وليام لإسرائيل والأراضى الفلسطينية والتى تعد أول زيارة رسمية من نوعها يقوم بها عضو بارز فى الأسرة الملكية البريطانية.

والأميرة أليس، أميرة باتنبرج واليونان، هى والدة زوج الملكة إليزابيث، ودفنت فى سرداب فى كنيسة مريم المجدلية الروسية الأرثوذكسية والتى تقع على جبل الزيتون خارج جدران البلدة القديمة فى القدس.

وتوفيت فى لندن فى 1969 بعد أن طلبت أن تُدفن فى القدس إلى جوار عمتها التى كانت راهبة مثل أليس.

وفى 1993 تم ضمها إلى الحاصلين على لقب "الصالحين بين الأمم" وهو أرفع تكريم يمنحه مركز ياد فاشيم التذكارى للمحرقة لغير اليهود وذلك لإخفائها ثلاثة من أفراد أسرة كوهين فى قصرها فى أثينا خلال الحرب العالمية الثانية.

وزار الأمير وليام أمس الأربعاء الضفة الغربية المحتلة حيث التقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس وتجول فى مخيم للاجئين فى يوم مر فيه أيضا بمدينة تل أبيب الساحلية.

وفى كلمة أمس الأربعاء فى القدس قال للفلسطينيين "لم تذهبوا طى النسيان".

قبر الأميرة أليس
قبر الأميرة أليس

 

الأمير وليام خلال زيارة إلى كنيسة مريم المجدلية
الأمير وليام خلال زيارة إلى كنيسة مريم المجدلية

 

الأمير وليام يزور كنيسة مريم المجدلية
الأمير وليام يزور كنيسة مريم المجدلية

 

الأمير وليام فى جبل الزيتون المطل على القبة الذهبية لمسجد قبة الصخرة
الأمير وليام فى جبل الزيتون المطل على القبة الذهبية لمسجد قبة الصخرة

 

الامير وليام فى جبل الزيتون
الامير وليام فى جبل الزيتون

 

الأمير وليام فى جبل الزيتون
الأمير وليام فى جبل الزيتون

 

الأمير وليام والأب الرومانى الأرشمندريت
الأمير وليام والأب الرومانى الأرشمندريت

 

الأمير وليام والقبة الذهبية لمسجد قبة الصخرة
الأمير وليام والقبة الذهبية لمسجد قبة الصخرة

 

الأمير وليام والقنصل العام البريطانى فيليب هول ومرشد فى جبل الزيتون
الأمير وليام والقنصل العام البريطانى فيليب هول ومرشد فى جبل الزيتون

 

الامير وليام ومرشد جبل الزيتون
الامير وليام ومرشد جبل الزيتون

 

الأمير وليام يتحدث لمرشد جبل الزيتون فى القدس
الأمير وليام يتحدث لمرشد جبل الزيتون فى القدس

 

الأمير وليام يسير مع الأب الرومانى الأرشمندريت
الأمير وليام يسير مع الأب الرومانى الأرشمندريت

 

الأمير وليام
الأمير وليام

 

 

 

 


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