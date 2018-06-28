الأموال العامة تضبط شخصا لاشتراكه مع نجله فى الإتجار بالعملة

دينا الحسيني

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على شخص لقيامه بالإشتراك مع نجله المقيم بالخارج بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمود ع. م" مواليد 1984، "يعمل بإحدى الدول العربية و"عبدالعال م. ع" مواليد 1947، مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج.

بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإستبدالها للجنيه المصرى بشركات الصرافة بالخارج وإرسالها للثانى الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.