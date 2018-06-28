الأموال العامة بالغربية تضبط صاحب شركة أدوية لاستيلاءه على 400 ألف جنيه

دينا الحسيني

ألقت مباحث الأموال العامة بالغربية القبض على مدير وشريك بإحدى شركات تجارة الأدوية لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

وكان بلاغا قد ورد لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية من 3 مواطنين- مقيمين بمدينة طنطا ضد "مجدى . م . أ" مدير وشريك بإحدى شركات تجارة الأدوية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت 400 ألف جنيه، مقابل توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية نظير فائدة سنوية قدرها 25%، وتحرير شيكات بنكية للبعض منهم وقيامه بسداد الفائدة لفترات محدودة، وامتناعه بعد ذلك عن السداد ورفضه رد المبالغ المالية إليهم.

وتوصلت تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة عن صحة الواقعة، وباستدعاء المشكو فى حقه ومواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية للشاكيين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.