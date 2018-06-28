الأمن يأمر بإبعاد مجموعة من الشباب يقفون بالقرب من بوابة لجنة امتحانات

ماجد تمراز

وجهت قوات الأمن المسئولة عن تأمين مدرسة الخديوية الثانوية بنين، بحى السيدة زينب، مجموعة من الشباب متواجدين أمام البوابة الجانبية الواقعة بمنطقة الحلمية الجديدة، بسرعة الابتعاد عن البوبات وعدم الجلوس والتواجد أمامها تماما طوال فترة الامتحان، خاصة وأن المدرسة تضم كنترول رئيسى وكنترول أبنائنا بالخارج.

كما مشطت قوات الأمن محيط كنترولى الخديوية الثانوية بنين والحلمية الإعدادية بنين، وجابت الدوريات الأمنية بمحيط لجان الثانوية العامة بشارع بورسعيد والحلمية الجديدة ووسط القاهرة.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة، انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.