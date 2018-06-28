video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 28 يونيو 2018 09:23 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس
إضافة تعليق

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

السيسي يؤكد لوزير خارجية فرنسا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين

 

1

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

 

2

مصر واليونان وقبرص تنفذ أكبر تدريب عسكرى بحرى جوى مشترك " ميدوزا 6"

3

 

التعليم تعلن نتيجة الدبلومات الفنية .. وأول الثانوية الفندقية عمره 50 عاما

 

4

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر .. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

 

5

الداخلية تعلن مقتل 4 من حركة حسم متورطين فى استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية

6

اليوم السابع يطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم .. واتحاد الكرة يرحب ويؤكد: تدعم الرياضة المصرية

7

 

السلطات المصرية تغلق معبر رفح غدا وحتى الأحد أول يوليو

 

8

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

9

 

عبد الله السعيد ينهى أزمته مع الزمالك بسداد الـ40 مليون جنيه باتحاد الكرة

10

إضافة تعليق

عبد الله السعيد

السيسي

أسعار الفائدة

معبر رفح




لا تفوتك
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة