اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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السيسي يؤكد لوزير خارجية فرنسا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

مصر واليونان وقبرص تنفذ أكبر تدريب عسكرى بحرى جوى مشترك " ميدوزا 6"

التعليم تعلن نتيجة الدبلومات الفنية .. وأول الثانوية الفندقية عمره 50 عاما

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر .. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

الداخلية تعلن مقتل 4 من حركة حسم متورطين فى استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية

اليوم السابع يطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم .. واتحاد الكرة يرحب ويؤكد: تدعم الرياضة المصرية

السلطات المصرية تغلق معبر رفح غدا وحتى الأحد أول يوليو

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

عبد الله السعيد ينهى أزمته مع الزمالك بسداد الـ40 مليون جنيه باتحاد الكرة