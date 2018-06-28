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استياء بين ركاب شركة الخطوط التركية لإقلاع الطائرة بعد ساعتين من موعدها

الخميس، 28 يونيو 2018 09:53 م
استياء بين ركاب شركة الخطوط التركية لإقلاع الطائرة بعد ساعتين من موعدها ارشيفيه
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، استياء بين ركاب الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية المتجهة إلى أسطنبول نظرا لاقلاعها متأخرة عن موعدها بساعتين. 
 
وأفاد مصدر ملاحى، أن الطائرة وصلت إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مدينة اسطنبول متأخرة عن موعدها وتم الانتهاء من تجهيزها وتعقيمها وفق الإجراءات المتبعة وأقلعت الرحلة متأخرة عن موعدها المحدد بـ 120 دقيقة.
 
وأشار إلى أن سلطات مطار القاهرة الدولى وجهت بتواجد فريق من العلاقات العامة لخدمة الركاب واستضافتهم، وتم إجراء الاتصالات اللازمة بمسئولي شركة الخطوط التركية، حيث تم التأكد من توجهها للمطار متأخرة وقامت السلطات المعنية بالعمل على انهاء التجهيزات لإقلاع الرحلة مرة أخرى فى أسرع وقت. 
 
 
 
 

 


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