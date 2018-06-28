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استكمال الإفراج بالعفو عن 406 من نزلاء السجون و"الشرطى" عن 480 سجينا

الخميس، 28 يونيو 2018 11:54 ص
استكمال الإفراج بالعفو عن 406 من نزلاء السجون و"الشرطى" عن 480 سجينا عفو عن مسجونين-أرشيفية
دينا الحسيني
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واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (406) نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (480) نزيلا إفراجا شرطيا.. بإجمالى عدد (886) مفرج عنهم.

 

واستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (260/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2018 .

 

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

 


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