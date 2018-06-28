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استطلاع: بايدن وكلينتون يتصدران المرشحين الديمقراطيين لسباق البيت الأبيض 2020

الخميس، 28 يونيو 2018 05:37 م
استطلاع: بايدن وكلينتون يتصدران المرشحين الديمقراطيين لسباق البيت الأبيض 2020 جو بايدن وترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "يو إس إيه توداى"  الأمريكية، إنه قبل أكثر من عامين من الانتخابات الرئاسية المقبلة فى الولايات المتحدة، يعد نائب الرئيس الأمريكى السابق، جو بايدن، هو المرشح الأوفر حظا لتمثيل الديمقراطيين ومحاولة الإطاحة بترامب فى انتخابات 2020، وفقا لاستطلاع جديد.

وكان بايدن خيار 32% من الديمقراطيين المشاركين فى استطلاع أجرته هارفارد CAPS وهاريس. وفى المركز الثانى، جاءت المرشحة الديمقراطية فى انتخابات 2016 هيلارى كلينتون وحصلت على نسبة 18%، فيما حل السيناتور بيرنى ساندرز فى المركز الثالث بنسبة 16%. وحصلت السيناتور إليزابيث وارى على نسبة 10% من الأصوات لتحل فى المركز الرابع.

 وذكرت الصحيفة أن بايدن، الذى سيكون فى عامه السابع والسبعين يوم انتخابات 2020، كان واحدا من أشد المعارضين لترامب منذ حملة 2016. وفى مناسبتين على الأقل، أشار نائب أوباما إلى أنه يتمنى أن يعود إلى  المدرسة الثانوية حتى يستطيع أن يواجه الرئيس بدنيا بشأن تصريحاته عن النساء.

 وتقول "يو إس إيه توداى" إنه على الرغم من أن كلينتون لم تقدم أى إشارة حتى الآن بأنها تنوى الترشح مجددا، فإن بايدن وساندرز لم يستبعدا أن يترشحا فى 2020.

 

 

 


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