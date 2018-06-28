ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوى السورى على محافظة درعا لـ38 قتيلا

(أ ش أ)

تواصل القوات السورية عملياتها العسكرية فى محافظة درعا موقعة العديد من القتلى، منذ إطلاق قوات النظام لهذه المعركة من ريف المحافظة الشرقى فى 19 يونيو الجاري.

ووثق ناشطون ومركز الدفاع المدنى ومديرية الصحة فى درعا، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الفضائية اليوم الخميس، أكثر من 100 غارة جوية و74 برميلا متفجرا بينهم 32 برميلا استهدف أحياء درعا البلد.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الجوى السورى على المحافظة إلى 38 قتيلا وعشرات الجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وفق ما ذكر مركز الدفاع المدنى ومديرية الصحة بدرعا .

وقالت مصادر طبية إن القصف الجوى تسبب بخروج أربعة مستشفيات عن الخدمة فى صيدا والمسيفرة والجيزة ومركز للدفاع المدنى فى المسيفرة، كما تم تأجيل امتحان الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسى فى كافة المراكز الامتحانية.

ويعيش نحو 750 ألف شخص فى مناطق تسيطر عليها الفصائل المعارضة التى تشمل 70 فى المائة من محافظتى درعا والقنيطرة ، فيما فر 45 ألفا منهم خلال أسبوع، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.