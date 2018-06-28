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اتحاد الصحفيين الأوروبيين: أوكرانيا على رأس الدول التى تمارس إرهابا للصحفيين

الخميس، 28 يونيو 2018 01:16 م
اتحاد الصحفيين الأوروبيين: أوكرانيا على رأس الدول التى تمارس إرهابا للصحفيين رئيس وزراء اوكرانيا
كتب: أحمد علوى
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تحتل أوكرانيا موقع الصدارة فى إرهاب الصحفيين والتمييز ضدهم، حسبما أعلن أمين عام اتحاد الصحفيين الأوروبيين، "اى اف جى" ريكاردو جوتيريز، فى مؤتمر عقدته منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

ووفقا للبيانات المقدمة من رئيس اى جى اف، فى مؤتمر منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا الذى عقد فى كييف أمس الأربعاء، فإن 14% من الانتهاكات ضد الصحفيين فى جميع أنحاء أوروبا ارتكبت فى أوكرانيا، فى حين أن المتوسط ​​بالنسبة للبلدان الأوروبية الأخرى هو 4% فقط، وهكذا فإن أوكرانيا بالتالى "تتصدر" جميع الدول الأوروبية، بفارق ضخم.

وإضافة إلى ذلك، تعد أوكرانيا من بين الدول الأوروبية العشر الأوائل التى لا يزال الصحفيون يقتلون فيها، فمن بين 23 صحفيا قتلوا فى أوروبا منذ عام 2015، قتل اثنان فى أوكرانيا، واستشهد "جوتيريز" على سبيل المثال بجرائم القتل التى ارتكبت بحق الصحفيين أليسيا بوزينا وبافل شيريميت، مشيرا إلى أنه فى القضية الأخيرة، لم يتوصل التحقيق لأى مشتبه بهم على الإطلاق.

ودخلت أوكرانيا أيضا ضمن 4 بلدان فى أوروبا، يجرى فيها اعتقال الصحفيين بانتظام، وقال جوتيريز "الآن نعرف أن أربعة صحفيين فى أوكرانيا كانوا مسجونين - "ستانيسلاف آسييف فى دونباس، وديمترى فاسيليفتس، ويفجينى تيمونين"، أدينوا وحكم عليهم لمدة تسع سنوات، والصحافى كيريل فيشنسكي".


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