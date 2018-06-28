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اتحاد أمهات مصر: امتحان الكيمياء صدم الطلاب وأولياء الأمور

الخميس، 28 يونيو 2018 01:59 م
اتحاد أمهات مصر: امتحان الكيمياء صدم الطلاب وأولياء الأمور امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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أعلنت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تلقيها مئات الشكاوى من صعوبة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة.
 
وأضافت عبير، فى بيان أن الطلاب وأولياء الأمور أكدوا صعوبة أغلب أسئلة امتحان الكيمياء وأن عدد كبير من الأسئلة في مستوي الطالب المتميز وليس المتوسط، إضافة إلي صعوبة أغلب المعادلات الكيميائية التي جاءت من فروع كثيره بفرع الكيمياء العضوية ويحتاج لوقت طويل.
 
وأشارت عبير إلى أن امتحان مادة الكيمياء تسبب فى صدمة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بسبب تأثير ذلك على درجاتهم فى النتيجة والتى قد يحرمهم من الكليات ذات المجموع الأعلي التى يرغبون فى الالتحاق بها.
 
وأكدت عبير على سهولة امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، موضحين أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط ولكن يحتاج إلى وقت أطول للإجابة عليه.
 
 
 
 
 

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