إصلاح كسر بماسورة فى حى الزاوية الحمراء تسببت فى قطع المياه عن المنازل

انتهت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة وحى الزاوية الحمراء، من إصلاح انفجار ماسورة مياه رئيسية بشارع الشركات، بالتنسيق مع مسئولى مرفق المياه والصرف الصحى، بعد تلقى شكوى من قبل مواطنين بوجود كسر الماسورة.

وقال رئيس حى الزاوية الحمراء، إن الشفاطات التابعة لشركة المياه، شفطت المياه التى كانت تغرق الشوارع، مشيرا إلى أنه تم غلق محبس المياه أثناء عملية الإصلاح، مما تسبب فى انقطاع المياه عن منطقة الأحلام وأرض الجنينة، حيث تم فتح محبس المياه عقب الانتهاء من إصلاح كسر الماسورة.