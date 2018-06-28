إصابة 6 أشخاص فى حريق مصنع للبتروكيمياويات جنوب غرب إيران

طهران (أ ش أ)

أعلنت السلطات الإيرانية إخماد حريق اندلع فى الوحدة "600" بمصنع البتروكيماويات فى مدينة عبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وقال مدير لجنة شؤون الأزمة فى محافظة خوزستان كيامرث حاجى زاده - حسبما ذكرت وكالة أنباء /ارنا/ الإيرانية - اليوم الخميس، "إن 6 من العاملين فى المصنع أصيبوا بجروح جراء هذا الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم".

وأضاف حاجى زاده: "أنه تم السيطرة على الحريق حاليا، ولكن بسبب وجود الغاز فى خزانات الوحدة 600، ومن المحتمل أن تندلع النيران فى هذه الوحدة مرة أخرى".

يذكر أن رئیس منظمة الإطفاء فى مدینة عبادان مجید فرحان بور كان قد صرح - فى وقت سابق - بأن حریقا ضخما اندلع فى الوحدة "600" بمصنع البتروكیمیاویات فى مدینة عبادان الليلة الماضية وسارعت فرق الإطفاء من جمیع أنحاء عبادان لإخماد النیران.