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إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

الخميس، 28 يونيو 2018 07:36 م
إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج حادث سيارة -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شهد الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه الغردقة دائرة مركز أخميم، انقلاب سيارة على الطريق عقب انفجار الإطار الخلفى لها مما نتج عنه إصابة 10 من مستقلى السيارة وتم نقلهم لتلقى العلاج بمستشفى سوهاج الجامعى ومستشفى أخميم المركزى.
 
كان اللواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير للشرق يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود مصابين.
 
تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث أخميم، والنقيب إبراهيم صقر معاون المباحث، أنه أثناء سير السيارة قيادة محمد أبو الحسين محمد 26 سنة سائق، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجه انفجار الإطار الخلفى مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.
 
نتج عن الحادث إصابة "قائد السيارة محمود محمد مسلم 18 سنة عامل وأحمد محمد مسلم 22 سنة عامل ومحمد عدلي برعي 17 سنة عامل ومحمد محمود عبد اللطيف 24 سنة عامل وعزت ناصر خلف 35 سنة عامل و إسلام البدري محمد 18 سنة عامل ومنصور محمد الديب 25 سنةعامل وأحمد رأفت تمام  23 سنة عامل وزياد محمد صديق  12 سنة عامل ويقيمون بناحية آبار الوقف دائرة المركز [ من مستقلي السيارة ] " جروح وسحجات متفرقة بالجسم".
 
تم نقل المصابين لمستشفتى سوهاج الجامعى وأخميم المركزى، وصرح لهم بالخروج عقب تلقيهم العلاج اللازم عدا الأخير تم حجزه وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم  وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر رقم  26 أحوال المركز بتاريخه وجاري العرض على النيابة العامة.
 
 
 

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