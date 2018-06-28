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الخميس، 28 يونيو 2018 08:34 م
خالد صلاح
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إخلاء متاجر فى مدن روسية تستضيف كأس العالم بسبب تهديد بوجود قنبلة

الخميس، 28 يونيو 2018 07:21 م
إخلاء متاجر فى مدن روسية تستضيف كأس العالم بسبب تهديد بوجود قنبلة الشرطه الروسيه
(رويترز)
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قالت وسائل إعلام روسية محلية، إنه تم إخلاء ثلاثة متاجر تسوق فى مدينة سمارا الروسية التى تستضيف مباريات فى كأس العالم بسبب تهديدات بوجود قنابل، عبر الهاتف.

وأضافت وسائل الإعلام أن خدمات الطوارئ وصلت إلى مراكز التسوق ومعها كلاب مدربة على البحث. ولم يتسن الوصول للفرع المحلي لوزارة الطوارئ للتعليق.

ويوم الثلاثاء الماضي، أخلت الشرطة الروسية فندقا بمدينة روستوف أون دون التى تستضيف مباريات فى نهائيات كأس العالم، بسبب تهديدات بوجود قنبلة أيضا، وسبق لتنظيم داعش الإرهابى بتنفيذ عمليات إرهابية أثناء إقامة المونديال.

 


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