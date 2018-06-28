أسعار النفط اليوم الخميس 28-6-2018 برنت يسجل 77.40 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

واصلت أسعار النفط اليوم الخميس 28-6-2018 مستوياتها المرتفعة حيث سجل خام القياس العالمى مزيج برنت نحو 77.40 دولار للبرميل، فيما نزلت أسعار النفط الأمريكى من أعلى مستوياتها فى ثلاث سنوات ونصف اليوم الخميس حيث بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 72.42 دولار للبرميل، بانخفاض 34 سنتا أو 0.5 % عن التسوية السابقة، وفى الجلسة السابقة سجل الخام الأمريكى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 73.06 دولار للبرميل.

تقلص الفجوة بين العرض والطلب

وصعدت أسعار النفط فى معظم 2018 بفعل تقلص الفجوة بين العرض والطلب فى السوق فى ضوء مستوى الطلب القياسى وتخفيضات الإنتاج الطوعية التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبجانب هذه التخفيضات، ساهمت حالات تعطل مفاجئة لإمدادات من كندا وليبيا وفنزويلا فى دعم الأسعار. ويأتى ذلك فى ظل إنتاج مرتفع من روسيا والولايات المتحدة والسعودية.

33 مليون برميل يوميا من 3 دول

ورغم تباطؤ نمو الإنتاج، يقترب إنتاج الخام الأمريكى من 11 مليون برميل يوميا، وفى ظل إنتاج روسيا والسعودية كميات مماثلة وتوقع زيادة الإنتاج مع تخفيف أوبك وروسيا قيود الإمدادات، سيكون هناك قريبا ثلاث دول تضخ كل منها 11 مليون برميل من الخام يومى.

وهذا الإنتاج غير المسبوق يعنى أن ثلاث دول فقط ستلبى ثلث الاستهلاك العالمى، ورغم ذلك، حذر محللون من أن السوق لا تتمتع بطاقة إنتاجية فائضة كبيرة تكفى لمواجهة المزيد من حالات التعطل فى الإنتاج.

الأمم المتحدة تدعو لإعادة موارد نفطية ليبية إلى السلطات المعترف بها

من ناحية أخرى قال المتحدث باسم انطونيو جوتيريش يوم الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالقلق للتطورات فى منطقة الهلال النفطى فى ليبيا ويدعو إلى العمل من أجل تفادى التصعيد وإعادة الموارد النفطية إلى السلطات المعترف بها.

وأضاف المتحدث قائلا فى بيان "يشير الأمين العام، مثلما ورد فى قرار مجلس الأمن 2259 (الصادر فى 2015)، إلى الحاجة إلى وحدة المؤسسات الليبية والحق الحصرى للمؤسسة الوطنية للنفط فى تصدير نفط البلاد". "هو يدعو إلى تهدئة التصعيد وإعادة كل الموارد الطبيعية وإنتاجها وإيراداتها إلى سيطرة السلطات الليبية المعترف بها".

وفى وقت سابق يوم الأربعاء، قالت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا إنها تشعر بقلق بالغ للإعلان عن أن حقولا وموانئ نفطية فى شرق ليبيا سيجرى تسليمها إلى كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط يوجد مقره فى شرق ليبيا.