أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 28 - 6 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 28-6-2018.

البورصة توقف التداول على 14 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المنصورة للدواجن، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، عبور لاند للصناعات الغذائية، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، العربية لاستصلاح الأراضى، دايس للملابس الجاهزة، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، غاز مصر، الملتقى العربى للاستثمارات، المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو، بنك كريدى أجريكول، القاهرة للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 8.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات المصرية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 910.826 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 201 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 1.6 مليار جنيه عبر تنفيذ 24 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.5% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.63%، والعرب على 4.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.87%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 16.4 مليون جنيه، 30.6 مليون جنيه، 1036 جنيه، 30.6 مليون جنيه، 33.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 110.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 16348 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 16473 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 804 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2062 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 15.61 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.63%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو بسعر إغلاق 134.99 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.22%

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 7.38 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.88%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 24.69 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.78%

- بنك كريدى أجريكول - مصر بسعر إغلاق 44.92 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.42%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 16.36 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.86%

- أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى بسعر إغلاق 15.20 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.59%

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 11.93 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.39%

- مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو بسعر إغلاق 98.10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.62%

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى - نيوداب بسعر إغلاق 8 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.08%