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أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 28-6-2018

الخميس، 28 يونيو 2018 07:15 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 28-6-2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس 28-6-2018، وجاءت أبرزها إنهاء مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات المصرية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 910.826 مليار جنيه.
 
 

البورصة تربح 8.8 مليار جنيه

 
أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات المصرية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 910.826 مليار جنيه.
 
  
وبلغ حجم التداول 201 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 1.6 مليار جنيه عبر تنفيذ 24 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.5% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.63%، والعرب على 4.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.87%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 16.4 مليون جنيه، 30.6 مليون جنيه، 1036 جنيه، 30.6 مليون جنيه، 33.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 110.8 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر"إيجى إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 16348 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 16473 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 804 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2062 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 464 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.
 
 
 
 

ورشة للتصويت التراكمى

 
تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل حول نظام التصويت التراكمى ونظام التمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس إدارة الشركة المقيدة بالبورصة، وذلك وفقا لما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 92 لسنة 2018 بتاريخ 10/6/2018 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
 
وتضمنت المادة السادسة من القرار السابق وجوب استخدام التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، وتعقد الورشة بمقر الهيئة بالقرية الذكية بالدور الأرضى بمسرح الهيئة فى تمام العاشرة صباحا يومى الأربعاء والخميس القادمين 4-5/7/2018.
 
وتهيب الهيئة بممثلى الشركات المعنيين بالحضور والمشاركة والمبادرة إلى تسجيل بياناتهم على البريد الالكترونى التالى :Info @fra.gov.eg
 
 
 

تعليق العروض على العربية لاستصلاح الأراضى

 
قرر محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة بالجلسة الاستكشافية على الورقة المالية العربية لاستصلاح الأراضى، وذلك خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
 
 
إيقاف التداول على 14 سهما 
 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المنصورة للدواجن، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، عبور لاند للصناعات الغذائية، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، العربية لاستصلاح الأراضى، دايس للملابس الجاهزة، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، غاز مصر، الملتقى العربى للاستثمارات، المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو، بنك كريدى أجريكول، القاهرة للإسكان والتعمير.
 

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