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الخميس، 28 يونيو 2018 04:28 م
خالد صلاح
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"أحوال مصرية" تفتح ملف الرياضة فى مصر وطرق تقديم نماذج رياضية مشرفة

الخميس، 28 يونيو 2018 03:57 م
"أحوال مصرية" تفتح ملف الرياضة فى مصر وطرق تقديم نماذج رياضية مشرفة العدد الجديد لإصدار أحوال مصرية
كتب زكى القاضى
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إصدارت " أحوال مصرية"، إحدى إصدارات مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، فى عددها الجديد ملفا يتحدث عن الإشكالية فى الرياضة المصرية، والعلاقة بين السياسة والرياضة ومدى الحاجة إلى صنع سياسة عامة فى المجال الرياضى تتجاوز مجرد حدث إقليمى أو دولى إلى تقديم نماذج مشرفة فى مختلف الرياضات عبر رؤية استراتيجية مخططة.

 

تحدث الكتاب فى أحوال مصرية عن بعض المشاكل الخاصة فى الرياضة المصرية وبعض الحلول المقترحة، منها ثقافة التشجيع لكرة القدم فى المجتمع، وكذلك كيفية تسويق البطولات المحلية والعالمية، وكذلك أزمات البث والاحتكار للمباريات.

 

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفى خالد صلاح، قد دعا خلال مقاله باليوم السابع لعقد مؤتمر قومى لكرة القدم، يمثل نقطة تحول تاريخى للتعلم من الأخطاء، مؤتمر يجمع كل أطراف الصناعة من مجالس إدارات الأندية، إلى اتحاد الكرة، واللاعبين والإعلام الرياضى والشركات الكبرى الراعية للأندية والمنتخب، والشركات المعلنة التى تستثمر فى إعلانات ورعايات فى صناعة كرة القدم، نحتاج إلى كل هؤلاء ليجلسوا على طاولة واحدة للتفكير والتخطيط الجماعى للمستقبل، بدلًا من حالة اللطم والتراشق والشتائم التى انفجرت فى البلد بلا معنى، ودون جدوى.


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