«النقض» تتلقى طعنا لإلغاء إعدام 3 متهمين بقتل سائق فى بنها

كتب : أحمد متولي

تلقت محكمة النقض، مذكرات الطعن المقدمة من هيئة الدفاع عن شقيقين، وعاطل، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر من جنايات بنها بمعاقبة الثلاثة بالإعدام شنقا، على خلفية إدانتهم بارتكاب جريمة قتل سائق وسرقته بالإكراه على أحد الطرق.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2017، حين تلقت مباحث مركز شرطة بنها، بلاغا من الأهالى يفيد عثورهم على جثة لشخص مجهول فى أحد الطرق السريعة، وتبين أنه سائق يدعى أبو المعاطى عبد الفتاح، أصيب بطلق نارى فى الصدر.

وكشفت التحقيقات، أن تشكيل عصابى يضم شقيقين وعاطل، وراء ارتكاب جريمة القتل، حيث حاولوا استيقاف المجنى عليه أثناء سيره بسيارته على أحد الطرق ببنها، وعندما توقف المجنى عليه واستشعر الخطر من جانب الجناة ومحاولتهم سرقته حاول الهرب منهم، فأطلقوا الرصاص عليه فلقى مصرعه فى الحال، واستولوا على سيارته وأمواله وتليفونه المحمول.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على الجناة، وهم "رامى" وشقيقه "حمادة"، وعاطل يدعى" محمد"، وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، وقضت محكمة جنايات بنها فى 26 أبريل الماضى بمعاقبتهم بالإعدام شنقا، وقرر المتهمون الطعن أمام محكمة النقض.