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الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:31 ص
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5 إجراءات للحصول على التعويض من شركات التأمين.. تعرف عليها

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:00 ص
5 إجراءات للحصول على التعويض من شركات التأمين.. تعرف عليها الحصول على تعويض وثيقة التامين بدون تعقيد
كتب : حسام الشقويرى
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للحصول على قيمة التعويض المنصوص عليه فى بوليصة التأمين يجب اتباع إجراءات معينة، لتجنب الوقوع فى دائرة التعقيدات الروتينية والممارسات الخاطئة التى يتبعها بعض شركات التأمين، بغرض تخفيض قيمة التعويض أو المماطلة فى صرفه، والإجراءات هى:

1 - أن يكون مبلغ التأمين المحدد بمعرفتك بناء على استشارة الخبراء المتخصصين مساوياً لقيمة ممتلكاتك المؤمن عليها بالوثيقة، وقت وقوع الحادث ولذلك يجب مراجعة تقدير مبلغ التأمين سنوياً وتقييم ممتلكاتك أيضاً.

2 - الإخطار الفورى فور وقوع الحادث أو علمك به لشركة التأمين المؤمن لديها بالفاكس والبريد مع المتابعة الهاتفيـة.

3 - إعداد مطالبتك بالتعويض بدقة مؤيدة بالمستندات اللازمة (لإثبـات وقوع الحادث: - محضر الشرطة - قرار النيابة - تقرير المعمل الجنائى أو ما يفيد وقوع الحادث حسب طبيعته) ( لإثبـات قيمة الخسائر: - بالفواتير - بسجلات منظمة ومنتظمة - تقدير الخبراء).

4 - يجب أن تتعاون مع شركة التأمين بتمكين خبراء المعاينة من إجراء المعاينة المطلوبة، وتحديد الخسائر بدقة كذلك اطلاعهم على السجلات والمستندات المؤيدة لمطالبتك، مع مراعاة أن الإخلال بذلك أو تقديم مستندات تنطوى على غش يعرض مطالبتك للرفض مهما كانت قيمة هذه المستندات.

5 - إذا لم تحصل على حقوقك حسب شروط الوثيقة المبرمة مع شركة التأمين يمكنك اللجوء للهيئة المصرية للرقابة على التأمين فهى المعنية بحماية حقوق حملة الوثائق.


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