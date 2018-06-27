201 طالب من المكفوفين بالثانوية العامة يؤدون الامتحان أمام 25 لجنة

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) صباح اليوم الأربعاء الموافق 27/6/2018 امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2017/2018، فى مادة الإحصاء.

صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن عدد الطلاب المكفوفين الذين قاموا بأداء الامتحان (201) طالبًا/ طالبة أمام (25) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

حرص الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية والاطمئنان على انتظام العمل بلجان سير الامتحان، وجاهزية اللجان لعقد الامتحان.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وأضاف خيري أن الطلاب المكفوفين سيؤدون الامتحان في مادة التربية الوطنية غدًا الخميس الموافق 28/6/2018، بينما سيؤدي طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم، والرياضيات) الامتحان في مادة الكيمياء.

وعلى صعيدٍ آخر أعلن حجازي إنه في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة تقدير العينة العشوائية لمادة الأحياء، وفي ضوء ما ورد من شكاوى فقد تم على الفور عرضها على الهيئة الفنية وتمت دراستها وإعداد تقرير فني بشأنها، وقد عقد صباح اليوم اجتماع برئاسة رئيس عام الامتحان مع أعضاء الهيئة الفنية واضعي الامتحان تم خلاله استعراض نتائج دراسة الشكاوى الواردة وقد انتهت الهيئة إلى الاستجابة لبعض الشكاوي بينما رفضت البعض الآخر وحرصًا على الصالح العام لطلاب الثانوية العامة الامتحان فقد تمت الموافقة على الآتي:

- تُضاف إجابة أخرى وهي: (نباتات مغطاة البذور) إلى إجابة السؤال رقم: (37 بالنموذج أ- 19 بالنموذج ب – 10 بالنموذج جـ – 28 بالنموذج د).

- تُضاف إجابة أخرى إلي الجزئية " ثانياً " من السؤال وهى: (لن يتكون البروتين أو لن تتكون سلسلة عديد الببتيد لعدم وجود كودون البدء) إلى إجابة السؤال رقم (45 بالنموذج أ- 27 بالنموذج ب – 18 بالنموذج جـ – 36 بالنموذج د).

- تُضاف إجابة أخرى، وهي (لن تنقبض العضلة إذا كانت في حالة راحة) إلي إجابة السؤال رقم (28 بالنموذج أ – 5 بالنموذج ب – 37 بالنموذج جـ - 10 بالنموذج د).

وقد وجه حجازي لمشرفي تقدير المادة بأن يتم إعادة تقدير تصحيح العينة العشوائية في ضوء التعديل المشار إليه، وإعادة تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء وحساب مؤشرات نتيجتها وإرجاء إعلان نتيجة العينة لحين الانتهاء منها.

كما وجه حجازي مدير عام تنمية مادة العلوم بتكليف مشرف التقدير بكل قطاع بتشكيل لجنة من مقدري الدرجات لتولي القيام بمراجعة ما تم تقديره وتعديله، وذلك حرصًا على تطبيق العدالة وحفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة.