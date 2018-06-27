وصول وفد من رجال الأعمال الصينيين للتعرف على الفرص الاستثمارية بمصر

كتب محمد طنطاوى

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، عددا من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين ورجال الصناعة لبحث الفرص الاستثمارية في مصر وإقامة عدد من المشروعات المشتركة فى إطار التسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال.

ووصل رجال الأعمال والمستثمرين الصينين والذى ضم 11 مستثمرا ومسئولا على متن رحلتين قادمتين من دبي في رحلة ترانزيت قادمة من الصين، وأخرى قادمة من بكين، وكان في استقبالهم عدد من مسئولي الغرفة التجارية وممثلين عن جمعيات رجال الأعمال.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الصيني عدة لقاءات مع عدد من المسئولين الحكوميين للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، بالإضافة لعقد اجتماعات ولقاءات مع مسئولين من الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال المصرية للاستفادة من الخبرات العملية والتعرف على السوق المصري.