video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وصول وفد من رجال الأعمال الصينيين للتعرف على الفرص الاستثمارية بمصر

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:48 م
وصول وفد من رجال الأعمال الصينيين للتعرف على الفرص الاستثمارية بمصر مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، عددا من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين ورجال الصناعة لبحث الفرص الاستثمارية في مصر وإقامة عدد من المشروعات المشتركة فى إطار التسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال.

ووصل رجال الأعمال والمستثمرين الصينين والذى ضم 11 مستثمرا ومسئولا على متن رحلتين قادمتين من دبي في رحلة ترانزيت قادمة من الصين، وأخرى قادمة من بكين، وكان في استقبالهم عدد من مسئولي الغرفة التجارية وممثلين عن جمعيات رجال الأعمال.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الصيني عدة لقاءات مع عدد من المسئولين الحكوميين للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، بالإضافة لعقد اجتماعات ولقاءات مع مسئولين من الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال المصرية للاستفادة من الخبرات العملية والتعرف على السوق المصري.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

"سياحة البرلمان" تنظم زيارة برلمانية إلى مدينة ومطار العلمين ومرسى مطروح

حبس هارب من أحكام لاتهامه بإتلاف باب مطار برج العرب

ضبط 110 عبوات لعلاج السرطان مع راكب قادم من الهند حاول تهريبها بمطار القاهرة

رجال الاعمال

الغرف التحارية

الاستثمار في مصر

الصين

التجارة في الصين

مطار القاهرة

رحلات بكين




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة