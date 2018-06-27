وصول أكثر من 5 آلاف معتمر قادمين من الأراضى المقدسة على متن 23 رحلة جوية

كتب محمد طنطاوى

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 5 آلاف و341 معتمرا عائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك العمرة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الموسمية بالمطار ومبنى رقم 2 بالمطار الجديد ومبنى 1 بالمطار القديم .

ووصلت إلى مطار القاهرة الدولى 9 رحلات جوية تابعة لمصر للطيران قادمة من مطار جدة الدولى، بينما وصلت 4 رحلات أخرى من مطار المدينة المنورة، وكان فى استقبالهم فرق من العلاقات العامة التابعين لشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم.