video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وصول أكثر من 5 آلاف معتمر قادمين من الأراضى المقدسة على متن 23 رحلة جوية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:38 م
وصول أكثر من 5 آلاف معتمر قادمين من الأراضى المقدسة على متن 23 رحلة جوية معتمرين - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 5 آلاف و341 معتمرا عائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك العمرة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الموسمية بالمطار ومبنى رقم 2 بالمطار الجديد ومبنى 1 بالمطار القديم . 
 
ووصلت إلى مطار القاهرة الدولى 9 رحلات جوية تابعة لمصر للطيران قادمة من مطار جدة الدولى، بينما وصلت 4 رحلات أخرى من مطار المدينة المنورة، وكان فى استقبالهم فرق من العلاقات العامة التابعين لشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم. 
 
كما وصلت 6 رحلات تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، و3 رحلات تابعة لشركات خاصة وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر مبنى رقم 2 بالمطار الجديد وصالة رقم 1 بالمطار القديم.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تسير 16 رحلة جوية من السعودية لعودة 3054 معتمرا

رئيس مصر للطيران: الوزير أشاد بأداء العاملين بالشركة وخطة تطوير الأسطول

مصر للطيران

مطار القاهرة

العمرة

الاراضي المقدسة

مطار جدة

مطار المدينة المنورة

رحلات العمرة




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة