وزير خارجية أمريكا: العالم يسمع أصوات الإيرانيين الرافضين لسياسات نظامهم

واشنطن (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الاربعاء دعمه للايرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التى اتهمها ب"الفساد والظلم وعدم الكفاءة".

وقال فى بيان "الشعب الايرانى يطلب ان يشارك قادته ثروة البلاد ويلبون حاجاته المشروعة". واضاف "العالم يسمع أصواتهم".

وتواجه حكومة طهران استياء متناميا بسبب الاضطرابات الاقتصادية التى أدت منذ أشهر إلى تسارع تدهور العملة الايرانية فى السوق الموازية منذ ان سحب دونالد ترامب فى مايو بلاده من الاتفاق الدولى فى 2015 حول النووى الايرانى واعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الاميركية على ايران.

وفى اليومين الماضيين اضرب تجار البازار فى طهران، الداعم التقليدى للنظام السياسى فى ايران المتمسك ايضا بالدفاع عن مصالحه الخاصة، احتجاجا على تراجع قيمة الريال الايرانى والعراقيل امام النشاط الاقتصادى وهو ما يحملون النظام مسؤوليته.