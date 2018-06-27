video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية أمريكا: العالم يسمع أصوات الإيرانيين الرافضين لسياسات نظامهم

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:32 م
وزير خارجية أمريكا: العالم يسمع أصوات الإيرانيين الرافضين لسياسات نظامهم مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق

أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الاربعاء دعمه للايرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التى اتهمها ب"الفساد والظلم وعدم الكفاءة".

وقال فى بيان "الشعب الايرانى يطلب ان يشارك قادته ثروة البلاد ويلبون حاجاته المشروعة". واضاف "العالم يسمع أصواتهم".

وتواجه حكومة طهران استياء متناميا بسبب الاضطرابات الاقتصادية التى أدت منذ أشهر إلى تسارع تدهور العملة الايرانية فى السوق الموازية منذ ان سحب دونالد ترامب فى مايو بلاده من الاتفاق الدولى فى 2015 حول النووى الايرانى واعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الاميركية على ايران.

وفى اليومين الماضيين اضرب تجار البازار فى طهران، الداعم التقليدى للنظام السياسى فى ايران المتمسك ايضا بالدفاع عن مصالحه الخاصة، احتجاجا على تراجع قيمة الريال الايرانى والعراقيل امام النشاط الاقتصادى وهو ما يحملون النظام مسؤوليته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 3 من قوات حرس الحدود الإيرانية فى اشتباكات مع مسلحين

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب غرب إيران

وزير خارجية أمريكا

أمريكا

واشنطن

أصوات الايرانيين

ايران

طهران




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة