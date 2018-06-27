وزير الطاقة الروسى يناقش مع نظيره الأمريكى مشاريع توقفت بسبب العقوبات

موسكو (أ ش أ)

أعلن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أنه بحث مع نظيره الأمريكى ريك بيرى ووزير الخزانة ستيفن منوتشينى، المشاريع التى توقفت من قبل الشركات الأمريكية بسبب العقوبات.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن نوفاك قوله للصحفيين: "عقدت فى وزارة الطاقة اجتماعا مع السيد بيرى، وناقشنا مسائل التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الطاقة وقضايا الوضع الراهن وآفاق التعاون ومشاركة وعمل الشركات الأمريكية فى السوق الروسية، وناقشنا ايضا تأثير العقوبات على هذه الشركات".

وقال نوفاك أن موسكو ستدرس بشكل قانونى دعوة وزارة الخارجية الأمريكية لعدم شراء النفط الإيراني، مضيفا "نقيم هذا الوضع من وجهة نظر قانونية، لدينا عقد وسوف ننظر فى هذه المسألة".

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت، فى بداية أبريل الماضى فرض عقوبات جديدة على روسيا، وتم إدراج أسماء بعض كبار رجال الأعمال الروس والشركات المرؤوسة لهم فى قائمة الشخصيات والشركات التى تم فرض العقوبات ضدها.