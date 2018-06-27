video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:24 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الطاقة الروسى يناقش مع نظيره الأمريكى مشاريع توقفت بسبب العقوبات

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:27 ص
وزير الطاقة الروسى يناقش مع نظيره الأمريكى مشاريع توقفت بسبب العقوبات وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أنه بحث مع نظيره الأمريكى ريك بيرى ووزير الخزانة ستيفن منوتشينى، المشاريع التى توقفت من قبل الشركات الأمريكية بسبب العقوبات.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن نوفاك قوله للصحفيين: "عقدت فى وزارة الطاقة اجتماعا مع السيد بيرى، وناقشنا مسائل التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الطاقة وقضايا الوضع الراهن وآفاق التعاون ومشاركة وعمل الشركات الأمريكية فى السوق الروسية، وناقشنا ايضا تأثير العقوبات على هذه الشركات".

وقال نوفاك أن موسكو ستدرس بشكل قانونى دعوة وزارة الخارجية الأمريكية لعدم شراء النفط الإيراني، مضيفا "نقيم هذا الوضع من وجهة نظر قانونية، لدينا عقد وسوف ننظر فى هذه المسألة".

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت، فى بداية أبريل الماضى فرض عقوبات جديدة على روسيا، وتم إدراج أسماء بعض كبار رجال الأعمال الروس والشركات المرؤوسة لهم فى قائمة الشخصيات والشركات التى تم فرض العقوبات ضدها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الطاقة الروسى يصف قرار أوبك بشأن رفع الإنتاج مليون برميل يوميا بالمعقول

وزير الطاقة الروسى: مستوى التزامنا باتفاق إنتاج النفط 99%

وزيرا الطاقة الروسى والسعودى يجريان لقاء فى جدة

روسيا

امريكا

وزير الطاقه الروسى

العقوبات على روسيا




لا تفوتك
وزير الكهرباء: الرئيس مفاوض شاطر وحصل من "سيمنز" على أسعار لم ولن تحدث

وزير الكهرباء: الرئيس مفاوض شاطر وحصل من "سيمنز" على أسعار لم ولن تحدث

حملات مرورية بالطرق السريعة لتوعية قائدى السيارات..صور

حملات مرورية بالطرق السريعة لتوعية قائدى السيارات..صور

صور.. مميش: قناة السويس حققت اعلى عائدات بتاريخها بلغت 600 مليون دولار.. القناة الجديدة شريان التنمية لمصر ومستقبلها.. الفقى: تأميمها تأكيد للإرداة المصرية.. وسفيرة بلجيكا: علاقتنا مع القاهرة قوية منذ عام 1838

صور.. مميش: قناة السويس حققت اعلى عائدات بتاريخها بلغت 600 مليون دولار.. القناة الجديدة شريان التنمية لمصر ومستقبلها.. الفقى: تأميمها تأكيد للإرداة المصرية.. وسفيرة بلجيكا: علاقتنا مع القاهرة قوية منذ عام 1838

السوشيال ميديا هذا الأسبوع.. مسكة إيد الأمير هارى لزوجته ميجان.. ملياردير مصرى يحتفل بزفافه على سورية عمرها 62 عاما.. أبطال الألعاب الفردية يطيبون جراح المونديال.. ورسائل المحبة بين المصريين والسعوديين

السوشيال ميديا هذا الأسبوع.. مسكة إيد الأمير هارى لزوجته ميجان.. ملياردير مصرى يحتفل بزفافه على سورية عمرها 62 عاما.. أبطال الألعاب الفردية يطيبون جراح المونديال.. ورسائل المحبة بين المصريين والسعوديين

كأس العالم 2018.. كوبر على رأس 5 مدربين ضحايا مونديال روسيا

كأس العالم 2018.. كوبر على رأس 5 مدربين ضحايا مونديال روسيا

جوجل تطلق برنامجا جديدا لمساعدة المطورين على ابتكار محتوى للواقع المعزز

جوجل تطلق برنامجا جديدا لمساعدة المطورين على ابتكار محتوى للواقع المعزز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة