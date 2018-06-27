وزير الرى يكلف مصلحة الميكانيكا بالتوسع فى تصنيع قطع غيار محطات المياه

كتبت أسماء نصار

كلف محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بالتوسع فى التصنيع المحلى لقطع غيار محطات المياه، بالتعاون مع الوزارات المختلفة والتى لها خبرات فى هذا المجال كوزارة الإنتاج الحربى، وسرعة وضع الحلول المناسبة لحل أى مشاكل تتعلق بالقروض وأوجه الصرف المناسبة وتذليل كافة العقبات للتغلب عليها والسير فى الإجراءات لضمان تنفيذ الأعمال فى الأوقات المناسبة وعدم تحمل فؤائد القروض نتيجة التأجير بلا جدوى.

ووعد وزير الرى، قيادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بحل المشاكل المتعلقة بالقروض مع وزارة المالية عند الاجتماع مع وزير المالية وحل المشاكل العالقـة والخاصة بالموافقة على صرف بند تعزيز القروض بإجراءات ورقية، موجها بإشراك الوزارة فيما يتعلق بالمشاكل مع الوزارات المعنية بمجالات عمل مشتركة مثل وزارات الكهرباء والبترول والإسكان والزراعة والإنتاج الحربى.

وكشف رئيس المصلحة خلال اجتماعه مع لمناقشة المشروعات والأعمال المطروحة والجاهزة للطرح وحالة المحطات و أعمال الصيانة و العمرات و خطوط التغذية الكهربائية بالمحطات، بأن هناك معوقات مع شركة الكهرباء تتعلق بتأخر تنفيذ مقايسات الكهرباء وتغييرها بقيم مضاعفة لأكثر من مرة علماً بأن شركة الكهرباء تتسلم شيك المقايسة بالكامل ووعد معاليه بحل كافة العقبات والمعوقات مع كافة الوزارات.

و عرض رئيس المصلحة مختصر عن أعمال المصلحة والمشروعات الجارية وهى محطات طابية العبد ، الشباب الفرعية ،دير السنقورية ، بنى صالح ، قوتة و المطروحة محطات مصرف 7 وجنوب بورسعيد وإستكمال أعمال لمحطات العياط وماريوبلس والكراسات الجاري إعدادها لمحطات القلعة الجديدة ، ابريم بنصر النوبة وإسنا 1 الجديدة والنصر 5 الجديدة وموقف القروض والمحطات الجاهزة للإفتتاح وهى محطات الثورة 2 ، 4 و سهل جنوب الحسنية الجديدة و بنى حميل.

وأكد رئيس المصلحة بأن المصلحة تحاول بكل الطرق مواكبة التطور فى إنشاء المحطات بما يتناسب مع طبيعة المياه ولزوجتها وهو ما تم بالفعل عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات لمحطة القلعة الجديدة والتى سيتم إنشاؤها بتقنية المضخات الحلزونية والمعمول بها بمحطات الصرف الصحى وقد وجه معالي الوزير بسرعة طرح الأعمال.

وتطرق الحديث عن مشكلة بعض الشركات المتعثرة مثل الشركة العامة والتي تقوم بتنفيذ مجموعة من المحطات مثل (بني صالح وبها نسبة تنفيذ 95%، دير السنقورية 90%، الطويسة 60%، بلانـة 60%) و لها مشكلة حجز مع التأمينات وطلب إعادة العرض حتى يتسنى له مخاطبة مجلس الوزراء للسماح للشركة بالعمل حتى تنجز الأعمال واستنهاض الهمة بدلاً من إعادة طرحها وذلك توفيراً لميزانية الدولة وتوفيراً للمزيد من الوقت خلال فترة إعادة الطرح والتنفيذ حيث سبق أن قام رئيس المصلحة بالإجتماع مع رئيس الشركة العامة، وتم الإتفاق على إستكمال الأعمال بمحطة بنى صالح والاستفادة من الاستثمارات بها فى حل مشكلة الحجز، ثم يتم البدء فى محطة دير السنقورية حتى تستقيم أمور الشركة ليتم إستكمال باقى الأعمال بالمحطات الأخرى .

كما تم التطرق إلى بعض مشاكل المحطات التى يرد إليها كميات كبيرة من مياه الصرف الصحى وتتواجد فى مناطق سكنيـة تزيـد من حجم التلـوث مثـل محطة بلبيـس قبلى بمنطقـة القلـج بالقليوبيـة، لأنها مصممة لرفع مياه الصرف الزراعى وليس الصرف الصحى.

وأكد الوزير على أهمية تنوع مصادر التوريد سواءً للمحلى أو الأجنبى لفتح المجال لجميع الشركات للتواجد والتنافس وإختيار الأفضل فنياً ومالياً، منوها بأهمية التوسع فى تركيب منظمات الجهد الكهربائى بالمحطة حتى يمكن تشغيل الوحدات المطلوبة عند الحاجة دونما تأثير نتيجة لإنخفاض الجهد الواصل للمحطات.

وأكد الوزير بأن مصلحة الميكانيكا والكهرباء قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية الرامية إلى رفع كفاءة شبكة المجاري المائية حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد وإنشاء (8) محطات طلمبات بتكلفة إجمالية 351 مليون جنيه لخدمة زمام 359 الف فدان وجاهزة لافتتاحها رسميا من قبل رئيس الجمهورية، وتشمل إنشاء محطتى الكيلو 57 وشباب الخريجين بتوشكى، وإنشاء محطة صرف جنوب سهل الحسينية بالشرقية، وانشاء محطة بنى حميل الجديدة بسوهاج واحلال وتجديد محطتى الثورة (2-4) وانشاء محطة الفنت ببنى سويف ومحطة طابيه العبد بالبحيرة، كما تم الانتهاء من أعمال التركيبات، وتجارب التشغيل وافتتاح محطة مصرف 2 بمحافظة الدقهلية بإجمالى تكلفة 92 مليون جنيه، لخدمة زمام 63 الف فدان.