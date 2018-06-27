وزير الخارجية يبحث مع وفد "الشيوعى الصينى" تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة

كتب : أحمد جمعة

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأربعاء، وفد الحزب الشيوعى الصينى برئاسة تشن مينار عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، حيث تناول اللقاء العلاقات المصرية الصينية وسبل تطويرها فى كافة المجالات، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالإشادة بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وما وصلت إليه من مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، مؤكدا على تميز العلاقات الثنائية، وهو ما عكسه قيام رئيس الجمهورية بزيارة الصين 4 مرات فى مناسبات مختلفة، منوها إلى العلاقة الخاصة بين قيادتى البلدين.

كما أشاد وزير الخارجية بالاستثمارات والمشروعات التنموية الصينية فى مصر، والتى تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوليد الكهرباء من الفحم بالحمراوين، ومشروع عتاقة لضخ وتخزين الكهرباء، وتطوير شبكات الصرف الصحى بالقرى المصرية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، وتطوير ميناء العين السخنة، والتعاون فى مجال الفضاء والاستشعار عن بعد، فضلا عن التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.

كما تطرق الوزير سامح شكرى أيضا إلى أهمية تشجيع السياحة الصينية إلى مصر لما لهذا القطاع من أهمية كبرى فى دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصرى.

ومن جانبه، أشاد الجانب الصينى بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وحرصه على تطويرها فى كافة المجالات، مؤكدا على أهمية دفع العلاقة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين إلى الأمام.

كما أعرب المسئول الصينى عن تطلع بلاده لمشاركة مصر فى عدد من الفعاليات مثل قمة أفريقيا الصين خلال شهر سبتمبر المقبل فى بكين، والمعرض الدولى الذى تستضيفه مدينة شنغهاى خلال شهر نوفمبر 2018، فضلا عن المشاركة فى الاجتماع الوزارى العربى الصينى فى بكين يوم 10 يوليو المقبل.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، نوه أبو زيد إلى أن اللقاء تناول التنسيق بين البلدين فى المحافل الدولية، بما فى ذلك ما يتعلق بجهود إصلاح الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ملف المياه وتطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وجهود إحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وكذا الأوضاع فى كل من ليبيا واليمن وسوريا وجنوب السودان.