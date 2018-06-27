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نقابة العاملين بالنظافة: شركات ومتعهدين قاطعوا مناقصة الجيزة لجمع المخلفات

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:25 م
نقابة العاملين بالنظافة: شركات ومتعهدين قاطعوا مناقصة الجيزة لجمع المخلفات المهندس أمين حسن النقيب العام للعاملين بالنظافة
كتبت آية دعبس
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قال المهندس أمين حسن النقيب العام للنقابة العامه للعاملين بالنظافة، وتحسين البيئة البيئة، إن الشركات والمتعهدين لم يتقدموا أمس بأوراقهم فى جلسة تقديم العروض الفنية بالهيئه العامة لنظافة الجيزة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد ضرورة ما طالبت به النقابة، بوقف المناقصة لأنها مناقصة «إذعان ومجحفه» لأهل المهنة وجامعى القمامة والشركات.

وأضاف حسن، فى بيان: أن المناقصة بشكلها الحالى، تؤدى إلى حدوث مشكلات كبيرة، إضافة إلى الخسائر المادية التى سوف تلحق بكل من يتقدم للمناقصة، ونطالب الجهات المسئولة بالعمل على الاطلاع على أسباب اعتراضنا على المناقصة، ومطالب الشركات والمتعهدين، وتنفيذها بشفافية للصالح العام وتقديم خدمة جيدة للمواطن المصرى.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، أعلنت رفضها مناقصة جمع المخلفات بمحافظة الجيزة، وذلك بعد طرح كراسة الشروط الخاصة بعملية جمع ونقل القمامة من الوحدات السكنية، وإطلاعهم، على الغرامات المطروحة ووصفهم لها بالمجحفة، والتعجيزية، بالإضافة إلى تحميلهم مسئولية عمل الهيئة العامة للنظافة، من نظافة الشوارع الرئيسية والميادين ورفع الحيوانات النافقة، رغم أنهم معنيين بجمع مخلفات المنازل والمجمعات التجارية والإدارية فقط.


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