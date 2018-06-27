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نائب فى البرلمان الإيرانى: طهران تتعرض لخيانة من بوتين فى سوريا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:01 م
نائب فى البرلمان الإيرانى: طهران تتعرض لخيانة من بوتين فى سوريا النائب فى البرلمان الإيرانى بهروز بنيادى
كتب: محمد محسن أبو النور
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رأى النائب فى مجلس الشورى الإسلامى الإيرانى "البرلمان"، بهروز بنيادى، أن طهران تتعرض لخيانة من قبل الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والسورى بشار الأسد فى سوريا.

 

وأضاف بنيادى، وهو نائب بالبرلمان الإيرانى عن دائرة مدينة كاشمر، بشدة من مغبة التقارب السورى الروسى على حساب إيران، مؤكداً أن البلدين يضحيان بإيران.

 

وتابع بنيادى فى كلمة له بجلسة البرلمان الإيرانى تم تداولها بكثافة فى الأوساط الإيرانية، وحصل"اليوم السابع" عليها ما نصه: "اليوم نرى الأسد يزيد من تناغمه مع بوتين بكل وقاحة، ولا يقلل فقط من أهمية تواجد شهداء المراقد فى سورية، فحسب بل ينكر ذلك فى بعض الأحيان".

 

واندلعت مظاهرات عارمة فى إيران صباح أول من أمس الاثنين، فى عدد من بازارات (أسواق) الجمهورية احتجاجا على التردى الرهيب للعملة التذى شهدت انهيارا مروعا أمام الدولار بما معدله أكثر من 10 آلاف تومان لكل دولار واحد.

 


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