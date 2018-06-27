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نائب ألمانى: لا اتفاق بعد داخل الائتلاف بشأن سياسة المهاجرين

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:57 ص
نائب ألمانى: لا اتفاق بعد داخل الائتلاف بشأن سياسة المهاجرين ميركل
رويترز
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قال نائب كبير عن حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تنتمى إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء إن أحزاب الائتلاف أخفقت فى حل خلاف بشأن سياسة المهاجرين وذلك خلال محادثات استمرت أربع ساعات في وقت متأخر الليلة الماضية.

وردا على سؤال عما إذا كانت الأحزاب الثلاثة قد حلت الخلاف الذى يهدد حكومة ميركل التي تشكلت قبل ثلاثة أشهر أضاف النائب فولكر كاودر للتلفزيون الألمانى "لا لم يكن هذا متوقعا لأن اللجان الحزبية ستجتمع يوم الأحد.

"إنه أمر خطير وشهدنا ذلك في المحادثات. ليست مسألة صغيرة بل محورية ومهمة. إننا بحاجة للحديث".

 


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