"ميرور" البريطانية تشيد بإجراءات مصر لإتاحة "التأشيرة الإلكترونية" للسياح

كتبت آمال رسلان

أشادت صحيفة "ميرور" البريطانية، بالإجراءات التى اتخذتها مصر مؤخرا لتغيير نظام الحصول على تأشيرة الدخول، وقالت إنه إجراء من شأنه أن يجعل الأمر أكثر يسرا على السياح، حيث أتاحت مصر نظام الحصول على التأشيرة إلكترونيا لتبسيط إجراءات السفر وتسريع طوابير الانتظار.

وقالت الصحيفة، إنه اليوم وبعد تغيير الإجراءات أصبح بإمكان البريطانيين الذين يقصدون مصر للسياحة الحصول على تأشيراتهم أسهل من أى وقت مضى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قدمت تحديث جديد لهذا الإجراء.

وأوضحت "ميرور"، أن الحكومة المصرية أضافت إمكانية استخدام "بطاقة الإئتمان الإلكترونية"، مما يعنى أن مواطنى المملكة المتحدة البريطانية يمكنهم الآن الحصول على التأشيرة من خلال الطلب عبر الإنترنت وإنهاء كافة الإجراءات قبل السفر.

ولفتت الصحيفة إلى أنه حتى الآن كان على السياح البريطانيين إما التوجه إلى القنصلية المصرية قبل السفر أو ترتيب طلباتهم لدى الوصول إلى المطار.

وأشارت إلى أن الإجراء الجديد يعنى أن المسافر البريطانى بإمكانه الحصول على تأشيرته وترتيب جدول زيارته قبل قبل السفر، فى حين أن الخيارات القديمة للحصول على التأشيرة ستظل قائمة لمن يرغب فى ذلك، لافته إلى أن الطريقة الجديدة تتطلب فقط تقديم طلب قبل أسبوع من تاريخ المغادرة، ولدخول مصر لابد من جواز سفر سارى لمدة ثمانية أشهر، وصورة مطبوعة من الفيزا وجدول الزيارة وتفاصيل الإقامة.