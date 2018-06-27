موجز أخبار الـ6.. السيسى: مصر ستصبح جسرا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها تأكيد الرئيس السيسى على أن مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "يوانيس كاسوليدس" وزير خارجية قبرص السابق ورئيس المركز الاستراتيجي لشركة "يوروأفريكا انتركونيكتور" القبرصية العاملة في مجال الربط الكهربائي، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى سفير قبرص بالقاهرة، والرئيس التنفيذي لشركة "يوروأفريكا انتركونيكتور".

أشادت صحيفة "ميرور" البريطانية، بالإجراءات التى اتخذتها مصر مؤخرا لتغيير نظام الحصول على تأشيرة الدخول، وقالت إنه إجراء من شأنه أن يجعل الأمر أكثر يسرا على السياح، حيث أتاحت مصر نظام الحصول على التأشيرة إلكترونيا لتبسيط إجراءات السفر وتسريع طوابير الانتظار.

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أن العهد الجديد للعلاقات الإثيوبية الإريترية هو المحبة والسلام والإخاء والتنمية المشتركة.

أعلن الدرديرى محمد أحمد وزير الخارجية السودانى، أن وقف إطلاق النار فى جنوب السودان، سيبدأ خلال 72 ساعة، مشيرا إلى أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح الأسرى.

وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على التعاقد بين كل من وزارتى الإنتاج الحربى والتموين والتجارة الداخلية وشركتى "أفت" و"سمارت" لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية للعام المالى 2018/2019.

كشفت الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو مصر"، عن أول تابلت مصرى محلى الصنع "سيكو اكسبريس3" اليوم الأربعاء وذلك بنسبة تصنيع محلى 45%.

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، عن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة أتمت استعداداتها لتلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بهذه المدارس التى ستقدم خدمة تعليمية متميزة.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه سيتم غدا الخميس إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، حيث يتم عقد مؤتمرا صحفيا لإعلان النتيجة.

أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، عن قبول دفعة جديدة من طلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة محافظة مطروح، للعام الدراسي 2018/2019، من الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي، من جميع محافظات مصر، على أن يكون الحد الأدني للمجموع للطلاب المتقدمين( 265) درجة من المحافظات و(260) درجة لقاطني

محافظة مطروح، بشرط حصول الطالب على 90 % على الاقل في مجموع الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة"، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إنه بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الأحد الموافق أول يوليو 2018 بدلا من يوم السبت، على أن يستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 2 يوليو 2018.

قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، حبس 4 أمناء شرطة من قوة قسم حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة مقتل مواطن داخل حجز القسم، وذلك لاتهامهما باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى.

نجحت قوات الأمن بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، فى مداهمة خلية إرهابية وقتل أفرادها بمنطقة السوهاجية التابعة لمركز الغنايم.

بنشر "اليوم السابع"، أسماء المتهمين المحالين للمفتى من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأربعاء، فى اتهامهم بالتعدى على كمين شرطة الخصوص، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

أعلنت بعثة الإمارات فى لاهاى، أن قطر تقدمت بطلب لاتخاذ إجراءات عاجلة بوقف ما تدعيه الدوحة من إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين فى الإمارات متمثلة فى عدم تمكينهم من العلاج والتعليم والتجارة، إضافة إلى قطع الصلات الأسرية، مؤكدة أن خروج قطر من الأزمة مع الدول الأربعة المقاطعة لها ليس عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوى لا أساس لها بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التى قطعتها على نفسها.

أعلن البنك المركزى عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد فى بنوك:

البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.

أجرى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اتصالا هاتفيا، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتعزيته في وفاة شقيقته، التي وافتها المنية صباح اليوم.

أعلنت المؤسسة الوطنية لنفط بالحكومة الليبية المؤقتة تسلمها بشكل رسمى لكافة الموانئ والحقول النفطية تنفيذا لقرار القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، مؤكدة على أن مراسم التسليم والاستلام تمت فى ميناء السدرة.

قرر قاضى محكمة مستئانف حدائق القبة تجديد حبس رئيس مباحث، ومعازن مباحث و4 أمناء من قسم حدائق القبة فى واقعة وفاة مواطن داخل حجز القسم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على حساب لقيام القائم عليه بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم ضبط 41 متهما لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادى والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت".

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من وزارة الآثار حول جهود الحكومة لاستعادة الآثار المهربة، وما تم استرداده خلال الفترة الماضية، حيث تمت الاشارة إلى أن إجمالى عدد القطع الاثرية التى تم استردادها خلال الفترة من مارس 2016 وحتى مايو 2018 قد وصل إلى 975

قطعة أثرية من أكثر من عشر دول مختلفة.

استمرت فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى المشترك ميدوزا -6 والذى تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية بالمياه الإقليمية المصرية ويستمر لعدة أيام، ومن المقرر أن تنفذ المرحلة الرئيسية للتدريب بحضور الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزراء دفاع ورؤساء أركان مصر وقبرص

واليونان.

أصدر النائب العام بيانا مشتركا فى إشارة للبيان المشترك من النيابتين المصرية والإيطالية بتاريخ 29 مايو 2018 بشأن فحص كامل المحتوى المسترجع من تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق بالقاهرة عن يوم 25 يناير 2016 والمتعلق باختفاء ومقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، حيث كشف الفحص الذى أجرته النيابتان عن المشاهد التى تم استرجاعها بنجاح عدم وجود فيديوهات أو صور

متعلقة بجوليو ريجينى داخل أو بالقرب من محطات مترو الأنفاق، كما لم يعثر على أى شىء آخر مفيد للتحقيقات.

صوتت دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لصالح تعزيز صلاحيات المنظمة، خلال الجلسة التى عقدت اليوم الأربعاء.

كشف المهندس هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، العديد من الأمور حول كواليس معسكر منتخب الوطنى فى جروزنى، والخروج المبكر للفراعنة من مونديال روسيا 2018، والخسارة من أوروجواى ثم روسيا ثم السعودية، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم الأربعاء فى مقر الجبلاية.

شهدت مختلف محافظات الجمهورية منذ الصباح طقس شديد الحرارة وصلت ذروته وقت الظهيرة، كموجة حارة شعر بها المواطنون بمختلف الأنحاء .

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثانى لحكومته اليوم الأربعاء، والذى تم خلاله استعراض عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين.

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية فى عام 2014 وهو يحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم، من خلال موقف راسخ وثابت تتبناه الدولة المصرية، حيث ترى مصر أن التطرف بمثابة المظلة الفكرية التى تستند إليها التنظيمات الإرهابية فى نشر رسائل هدامة، واستقطاب المؤيدين عبر تزييف المفاهيم الدينية، لتحقيق أهداف سياسية وتخريبية.