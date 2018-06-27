موجز أخبار الساعة 1 .. مقتل 4 إرهابيين بأسيوط كونوا خلية لاستهداف المناطق الحيوية

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها مقتل 4 إرهابيين بأسيوط كونوا خلية لاستهداف المناطق الحيوية وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

نجحت قوات الأمن بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، فى مداهمة خلية إرهابية وقتل أفرادها بمنطقة السوهاجية التابعة لمركز الغنايم.





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم تشن مينار عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني، وذلك بحضور السفير سامح شكرى وزير الخارجية، وعدد من مسئولى الحزب الشيوعى الصيني، بالإضافة إلى سفير الصين بالقاهرة.





استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأربعاء، وفد الحزب الشيوعى الصينى برئاسة تشن مينار عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، حيث تناول اللقاء العلاقات المصرية الصينية وسبل تطويرها فى كافة المجالات، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.





قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إنه بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الأحد الموافق أول يوليو 2018 بدلا من يوم السبت، على أن يستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 2 يوليو 2018.





أكد المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، على منح تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم لاستقلال القطارات بكل أنواعها المكيفة والعادية للانتقال إلى أى مكان على مستوى الجمهورية.





أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن تعديل نموذج الإجابة لمادة الأحياء جاء وفقا لتوصيات اللجنة الفنية لواضعى الامتحانات.





قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، حبس 4 أمناء شرطة من قوة قسم حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة مقتل مواطن داخل حجز القسم، وذلك لاتهامهما باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى.





بنشر "اليوم السابع"، أسماء المتهمين المحالين للمفتى من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأربعاء، فى اتهامهم بالتعدى على كمين شرطة الخصوص، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.





نشر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر، صورا من لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، مع وفد الحزب الشيوعى الصينى لبحث العلاقات الثنائية.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.





تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 16 رحلة جوية قادمة من المطارات السعودية إلى مطار القاهرة الدولى لعودة 3054 معتمرا، بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان وذلك ضمن رحلات العودة للمعتمرين.





شهدت مدينة القرنة غربي محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، تشييع جنازة شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ورجال الأمن بالمحافظة، حيث أقيمت مراسم الدفن في مسقط رأس الإمام الأكبر بمدافن العائلة بالقرنة.





أعلنت إلهام إبراهيم مدير مديرة التربية والتعليم بالجيزة، أن اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة اعتمد اليوم الأربعاء، تنسيق الثانوية العامة لطلبة الشهادة الإعدادية، ليبدأ التنسيق من 205 درجة.