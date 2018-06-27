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مقتل أحد إرهابيى داعش فى محافظة كركوك العراقية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:37 ص
مقتل أحد إرهابيى داعش فى محافظة كركوك العراقية الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء، من قتل مسئول تصوير إصدارات تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة كركوك.

ونقلت قناة (الإخبارية) العراقية عن مصادر استخباراتية قولها، أن القوات الأمنية وبعملية نوعية تمكنت من قتل المدعو" أبو مريم العراقى" وهو المسؤول الإعلامى لعصابات تنظيم داعش فى محافظة كركوك.

وأضافت المصادر، أن العملية نفذت فى إحدى قرى المحافظة بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن مكان تواجد عنصر داعش بها، مشيرة إلى الحصول على مجموعة من الحواسيب التابعة لعصابات التنظيم الإرهابي.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تنفذ حملات أمنية واسعة فى محافظة كركوك للقضاء على الخلايا الإرهابية بشكل تام.

 


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