مصر و46 دولة تناقش تجربتها فى تحقيق التنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة

كتب عبد الحليم سالم

أكدت راضية عاشورى، مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام فى القاهرة، أن نحو 47 دولة ستعرض تجربتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من بين 193 دولة، وذلك فى الفترة من 9 إلى 18 يوليو المقبل فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت "عاشورى"، فى تصريحات لها اليوم، إن مصر ستكون من بين الدول التى ستعرض ورقة عمل حول ذلك الأمر للمرة الثانية منذ عام 2016، حيث كانت من بين 43 دولة عرضت ورقة حول التنمية المستدامة .

ومن المنتظر بحسب تصريحات Irena Zubcevic ، إيرينا زوبتشفيتش، رئيسة فرع السياسات والاستعراضات الحكومية الدولية، أن يجتمع الآلاف من قادة الحكومات ورجال الأعمال والمجتمع المدني في المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة في الفترة من 9 إلى 18 يوليو فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمراجعة النجاحات ومناقشة التحديات وتعبئة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والمنتدى هو المنبر الأساسى لتتبع التقدم فى الأهداف على المستوى العالمى.

وأضافت أن 47 بلداً - من البلدان المتقدمة والنامية على السواء- سيتحدثون عن الإجراءات التى تتخذها لتحقيق الأهداف خلال الاجتماع الوزارى الذى يستغرق ثلاثة أيام من 16 إلى 18 يوليو عندما يقدمون استعراضاتهم الوطنية الطوعية.

كما سيتم مناقشة "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" ومجموعة محددة من الأهداف أيضا فى العمق: الأهداف 6،7، 11،12 و 15، مع هدف 17 لإعادة النظر فى كل عام.