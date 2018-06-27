video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تصنع الإلكترونيات.. إطلاق أول تابلت مصرى الصنع بالسوق المحلى

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:27 م
مصر تصنع الإلكترونيات.. إطلاق أول تابلت مصرى الصنع بالسوق المحلى المهندس محمد سالم رئيس شركة سيكو مصر
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق
كشفت الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو مصر"، عن أول تابلت مصرى محلى الصنع "سيكو اكسبريس3" اليوم الأربعاء وذلك بنسبة تصنيع محلى 45%.
 
كانت "اليوم السابع" قد انفردت بتفاصيل التابليت المصرى الجديد وقال المهندس محمد سالم رئيس شركة سيكو مصر، فى وقت سابق، إن التابلت المصرى تم تصنيعه بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط، وبنسبة تصنيع محلى تصل إلى 45%.
 
وأوضح سالم أنه تم البدء بتصنيع نحو 10 آلاف تابلت على أن يتم إطلاقه رسميا فى الأسواق فى غضون أسبوعين بسعر يصل إلى نحو 1149 جنيه.
 
ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية صناعة الإلكترونيات وتوطين المنتج المحلى حيث تسلم أول نسخة من الهاتف المصرى فى مطلع ديسمبر الماضى، وحقق الهاتف نجاحا فى السوق وتم تصديره لأسواق الإمارات وجارى التصدير للكويت وبعض الدول الإفريقية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إطلاق أول تابلت مصرى "سيكو إكسبريس 3" الأربعاء المقبل بسعر 1149 جنيه

فاروس لترويج الاكتتاب تنجح فى تدبير التمويل لشركة سيكو من بنك مصر

اول تابليت مصرى

سيكو مصر

المصرية لصناعات السليكون

الموبايل المصرى




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة