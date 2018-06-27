مصرع 22 حوثيا وأسر 18 آخرين جراء عمليات المقاومة اليمنية المشتركة فى الحديدة

عدن أ ش أ

شنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة هجوما عسكريا، على مواقع وتجمعات المليشيات الحوثية الموالية لإيران بعد رصد دقيق فى محيط منطقة الفازة جنوب مديرية التحيتا فى جبهة الحديدة، ما أسفر عن مصرع 22 عنصرا من مسلحى الحوثى وأسر 18 آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن القوات المشتركة تمكنت من تمشيط عدة كيلو مترات شرق الخط الساحلى من جيوب وأوكار ميليشيات الحوثى وتطهير مزارع الفازة، كما عثرت القوات على أسلحة وذخائر تركتها المليشيات بعد فرارها من مواقعها فى الجبهات، ضمن عمليات تأمين الطريق الساحلى الذى يعد خط إمداد قوات المقاومة اليمنية المشتركة إلى مدينة الحديدة.

وتحاول المليشيات الحوثية بشكل مستمر قطع طريق الإمداد من جهة منطقتى الجاح والفازة جنوب شرق مدينة الحديدة وتقوم بتنفيذ عمليات تسلل على هاتين المنطقتين ولكن قوات المقاومة المشتركة أفشلت جميع محاولات المليشيات وتم دحر عدد كبير من عناصرها بعد حصارهم.

يذكر أن المقاومة اليمنية المشتركة بدأت صباح اليوم هجوما عسكريا على مواقع الحوثيين فى بعض مناطق مديرية التحيتا جنوبى الحديدة بهدف تمشيط وتأمين الطريق الساحلي، فيما واصلت قوات ألوية العمالقة بقيادة قائد جبهة الساحل الغربى عبد الرحمن أبو زرعة المحرمى عملياتها ضد مليشيا الحوثى الانقلابية فى محافظة الحديدة، وتمكنت من الوصول إلى مشارف مدينة التحيتا.