مساعدو وزير الداخلية يتفقدون خدمات طرق إسكندرية و العلمين والساحل الشمالى

كتب عبد الرحمن سيد

تفقد اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة وبرفقته اللواء مجدي الشلقاني نائب مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور واللواء عاطف الشاعر مدير ادارة البحث الجنائي بالإدارة، الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والأقوال الأمنية وشن حملات مرورية وتوعية لقائدي السيارات، أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي و العلمين الصحراوي وطريق الساحل الشمالي للتأكد من التواجد المروري الفعّال وتسيير الحركة المرورية.

كما نشر الإدارة العامة للمرور، سيارات الاغاثة المرورية لمواجهة اي اعطال وفي حالة وجود عطل الاتصال علي رقم 01221110000، وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية ، كما تم توزيع مطويات وإرشادات مرورية علي قائدي السيارات للحد من الحوادث حتي يعودوا لذويهم سالمين.



اللواء عصمت الاشقر يوجد بتكثيف الخدمات



اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يتفقد الطرق



تكثيف انتشار القوات على الطرق



جانب من الجولة لقيادات وزارة الداخلية



سيارات الاغاثة على الطرق



قيادات الوزارة تتفقد الطرق



قيادات الوزارة توجه الضابط بالتواجد المرورى



مساعدو وزير الداخلية يتفقدون الطرق السريعة



معاينة السيارات المتواجدة على الطرق