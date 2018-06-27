video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مساعدو وزير الداخلية يتفقدون خدمات طرق إسكندرية و العلمين والساحل الشمالى

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:18 م
مساعدو وزير الداخلية يتفقدون خدمات طرق إسكندرية و العلمين والساحل الشمالى اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

 تفقد اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة وبرفقته اللواء مجدي الشلقاني نائب مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور واللواء عاطف الشاعر مدير ادارة البحث الجنائي بالإدارة، الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والأقوال الأمنية وشن حملات مرورية وتوعية لقائدي السيارات، أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي و العلمين الصحراوي وطريق الساحل الشمالي للتأكد من التواجد المروري الفعّال وتسيير الحركة المرورية.

 

كما نشر الإدارة العامة للمرور، سيارات الاغاثة المرورية لمواجهة اي اعطال وفي حالة وجود عطل الاتصال علي رقم 01221110000، وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية ، كما تم توزيع مطويات وإرشادات مرورية علي قائدي السيارات للحد من الحوادث حتي يعودوا لذويهم سالمين.

اللواء عصمت الاشقر يوجد بتكثيف الخدمات
اللواء عصمت الاشقر يوجد بتكثيف الخدمات
اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يتفقد الطرق
اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يتفقد الطرق
تكثيف انتشار القوات على الطرق
تكثيف انتشار القوات على الطرق
جانب من الجولة لقيادات وزارة الداخلية
جانب من الجولة لقيادات وزارة الداخلية
سيارات الاغاثة على الطرق
سيارات الاغاثة على الطرق
قيادات الوزارة تتفقد الطرق
قيادات الوزارة تتفقد الطرق
قيادات الوزارة توجه الضابط بالتواجد المرورى
قيادات الوزارة توجه الضابط بالتواجد المرورى
مساعدو وزير الداخلية يتفقدون الطرق السريعة
مساعدو وزير الداخلية يتفقدون الطرق السريعة
معاينة السيارات المتواجدة على الطرق
معاينة السيارات المتواجدة على الطرق
معدات المرور على الطرق
معدات المرور على الطرق

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يضبط 8024 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

فيديو...المرور ينشر اﻷوناش و الخدمات بالميادين داخل القاهرة

اخبار الحوادث

حملات مرورية

الشرطة المتخصصة

اخبار مصر

طريق اسكندرية الصحراوى

الحوادث

ادارة المرور




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

مجدى عبد الغنى: أنا مش حرامى ومسرقتش القمصان وأرفض التشكيك فى سمعتى.. فيديو

مجدى عبد الغنى: أنا مش حرامى ومسرقتش القمصان وأرفض التشكيك فى سمعتى.. فيديو

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة