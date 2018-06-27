مسئول عراقى: مهلة 3 أسابيع لتسليم الأسلحة فى محافظة واسط

بغداد(أ ش أ)

أكد عضو مجلس محافظة واسط العراقية مهدى يونس أن المجلس أمهل العشائر وكافة الفصائل المسلحة 3 أسابيع لتسليم أسلحتهم.

وقال يونس ـ فى تصريح لراديو ( سوا) الأمريكى اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن لتحقيق هذا الإجراء سيتم عقد مؤتمر عشائرى لتسليم كافة الاسلحة بأيدى العشائر سيعقبه مؤتمر آخر لكافة الفصائل المسلحة لتسليم الاسلحة القابلة للانفجار والثقيلة .

واشار المسئول العراقى إلى أنه بعد انتهاء المدة المحددة من قبل مجلس واسط ستبدأ حملات أمنية لتفتيش كافة المناطق ومصادرة الأسلحة.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أكد مؤخرا ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.