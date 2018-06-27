مسئول بالخارجية الأمريكية: أبلغنا روسيا قلقنا بشأن الأوضاع جنوب غرب سوريا

أ ش أ

قال مسؤول فى وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن قلقة حيال التطورات فى جنوب غرب سوريا خصوصا تلك المتعلقة بتكثيف الغارات الروسية والهجمات البرية من قبل قوات الجيش السورى.

وأضاف المسؤول الأمريكى، فى تصريح خاص لقناة "الحرة"، الليلة، أن تلك التطورات تعد خرقا واضحا لوقف إطلاق النار، ونحن نراقب الوضع عن كثب.



وأكد أن وزير الخارجية مايك بومبيو شدد خلال اتصاله الأخير بنظيره الروسى سيرجى لافروف، نهاية الأسبوع الماضى، على الطبيعة الحساسة للالتزام المتبادل بوقف إطلاق النار.

وتعد محافظات الجنوب إحدى مناطق خفض التصعيد فى سوريا، وقد أعلن فيها وقف لإطلاق النار برعاية أمريكية أردنية فى يوليو الماضى.



ومنذ أسبوع كثفت القوات السورية قصفها على مناطق المعارضة فى محافظة درعا وتحديدا ريفها الشرقى والشمالى الشرقى، حيث تدور اشتباكات عنيفة فى منطقة تكتسب أهمية من ناحية موقعها الجغرافى الحدودى مع إسرائيل والأردن، بالإضافة إلى قربها من دمشق.