مسئول إيرانى ردا على أمريكا: لا يمكن إخراج نفطنا من السوق "بسهولة"

رويترز

قال مسؤول إيرانى بقطاع النفط لوكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء إن إخراج النفط الإيرانى من السوق العالمية لا يمكن أن يحدث بسهولة وفى أشهر قليلة مثلما تطالب الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول "إيران تصدر إجمالا كمية قدرها 2.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات والتخلص منها بسهولة وفي غضون أشهر قليلة مستحيل".

كان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة طلبت من جميع الدول وقف واردات النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر .