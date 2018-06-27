محكمة سويدية تقضى بسجن رواندى مدى الحياة لدوره فى الإبادة الجماعية

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قضت محكمة سويدية بسجن شخص يدعى رواندى المولد، مدى الحياة لدوره فى عمليات الإبادة الجماعية التى وقعت فى رواندا عام 1994.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء أن ثيودور تابارو أدين بتنفيذ عمليات اغتيال ومحاولة القتل واختطاف عناصر بجماعة التوتسى فيما أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن تابارو سويدى الجنسية كان له دور قيادى على المستوى المحلى وكان يحث الآخرين على ارتكاب الجرائم.

يشار إلى أن نحو 800 ألف شخص معظمهم من التوتسى لقوا مصرعهم على يد المتطرفين الهوتو خلال أعمال الإبادة الجماعية التي جرت فى رواندا عام 1994 ، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة.