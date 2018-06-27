مجدى عبد الغنى: هناك أخطاء من قبل الجهاز الإدارى والفنى واللاعبين

كتب كريم كشك

قال مجدى عبد الغنى، عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم، إنه لم يفتعل مشكلة مع رئيس الاتحاد، ولكنه أراد أن يبرئ نفسه أمام الجميع فى كل وسائل الإعلام، بالمؤتمر الصحفى للاتحاد اليوم.

وأوضح عبد الغنى، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج الـ"10 مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، قائلًا: "لا يعنينى كوبر واستمراره لا يهمنى، وما يهمنى هو سمعتى وعائلتى، ولقد برأت نفسى مما نسب لى من الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقلت أمام الجميع إنه كان قرارا خاطئا".

واعترف عبد الغنى، أنه كانت هناك أخطاء من قبل بعثة منتخب مصر، والجهاز الإدارى، والفنى، واللاعبين، ولكن رئيس البعثة والمدير الإدارى والفنى هما من يسألان عن ما حدث من خلافات.