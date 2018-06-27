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مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمى تنظم ورشة عمل غدا فى القاهرة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:25 م
مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمى تنظم ورشة عمل غدا فى القاهرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات
كتب – محمود محيى
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تنظم مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمى، صباح غدا الخميس، ورشة عمل فى القاهرة، ضمن سلسلة من ورش العمل التى تهدف إلى تصميم التحديات المرتبطة بأكثر القضايا العالمية إلحاحًا والتى سيتم دعوة مجتمع المبتكرين العالميين إلى توفير حلول لها.

 

وسيتم إطلاق هذه التحديات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك فى سبتمبر المقبل.

 

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قد أطلق مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمى خلال الدورة الافتتاحية لـ" القمة العالمية للصناعة والتصنيع" والتى استضافتها أبوظبى فى شهر مارس من عام 2017 تقديرا لسعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، من خلال مبادراته الإنسانية والتنموية إلى مساعدة المجتمعات الأقل نموًا وخدمة البشرية ودوره فى تحويل دولة الإمارات إلى مجتمع من المبتكرين يتخذ من السعادة والإيجابية مقياسا للنمو والازدهار.

 

 


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