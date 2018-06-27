video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤسسة التمويل الدولية والرقابة المالية تتشاوران لطرح دليل السندات الخضراء بمصر

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:23 م
مؤسسة التمويل الدولية والرقابة المالية تتشاوران لطرح دليل السندات الخضراء بمصر وليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى كل من مصر وليبيا واليمن
كتب: عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

بدأت اليوم المشاورات بين مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، والهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر لإعداد الإطار العام لدليل السندات الخضراء الذى يهدف إلى إنشاء سوق السندات الخضراء فى مصر والمساعدة فى التصدى للتغير المناخى.

 

وقدمت مؤسسة التمويل الدولية خدماتها الإستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية من أجل صياغة دليل للسندات الخضراء والتى سيتم عرضه على الجهات المعنية فى القطاع المالى وتقديم دراسات مقارنة من الاسواق المالية الدولية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن السندات الخضراء هى مثل السندات التقليدية، إلا أن ما يميزها هو التزامها بتخصيص أموالها للاستثمار فى المشروعات التى تعالج قضايا بيئية كبرى مثل التغير المناخى، واستنزاف الموارد الطبيعية، ونقص التنوع البيولوجي، إلى الجانب تلوث الهواء والماء والتربة.

ومن جانبه، قال وليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى كل من مصر وليبيا واليمن، على هذه الخطوة قائلًا: "تُعد استثمارات القطاع الخاص جوهرية لضمان مستقبل أكثر استدامة على الصعيد البيئى، وسيساعد توجيه الاستثمارات إلى هذا المجال على تعزيز النمو فى التمويل الأخضر الذى يُعتبر أولوية لمؤسستنا فى المنطقة".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤسسة التمويل الدولية تمنح 100 مليون دولار لدعم قطاع الصناعة المصرى

مؤسسة التمويل الدولية تقدم قرضا بالجنيه المصرى دعما لقطاع الإنشاءات بمصر

مؤسسة التمويل الأفريقية تحافظ على الأداء المالى والتشغيلى القوى فى 2017

اليوم العالمى للمرأة.. مؤسسة التمويل الدولية وشركاء التنمية يدقون جرس البورصة.. سحر نصر: مصر نجحت فى تمكين المرأة بـ6 وزيرات.. ورئيس البورصة: المرأة شريك رئيسى فى تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة

مؤسسة التمويل الدوليه

التمويل الدوليه

السندات الدوليه

التغير المناخى

اخبار الاقتصاد

سندات خضراء

السندات




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة