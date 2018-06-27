مؤتمر "كارديو الكس" يدق ناقوس الخطر من ازدياد أعداد المدخنين فى مصر

كتبت أمل علام

نظم مؤتمر "كارديو الكس" صباح اليوم الثانى للمؤتمر، الذى يضم أكبر أطباء ومؤسسات القلب فى مصر والعالم بمكتبة الإسكندرية جلسة خاصة عن مخاطر التدخين على القلب، وعلاقته بالإصابة بجلطات القلب، ولزوجة الدم، والإصابة بالسكتة الدماغية، محذرا من ازدياد أعداد المدخنين فى مصر على كل الأعمار وفى الرجال والسيدات والأطفال.

من جانبه دق الدكتور مجدى عبد الحميد، أستاذ أمراض القلب بطب القاهرة، رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، ناقوس الخطر من ازدياد المدخنين فى مصر، موضحا أن مشكلة التدخين فى مصر تمثل مكشلة كبيرة، حيث أن التدخين يمثل مخاطر عديد على القلب والأوعية الدموية، مؤكدا أن التدخين يزداد فى السيدات مثل الرجال، وثلث الوفيات من التدخين نتيجة أمراض القلب، حيث يؤدى التدخين إلى الاصابة بجلطات القلب الحادة، ويسبب السكتة الدماغية، و قصور شرايين الأطراف، ويعمل على تمدد الأورطى، ويؤثر على الطبقة المبطنة لجدران الشرايين، ويؤدى إلى تلفها.

وقال عبد الحميد، إن التدخين يزيد من لزوجة الدم أى يجعل الصفائح الدموية تلتصق، ويؤدى لحدوث جلطات داخل الشرايين ويؤدى إلى حدوث قصور بالشرايين وجلطات القلب والمخ، وضعف فى عضلة القلب.

وأوضح أستاذ أمراض القلب بطب القاهرة، رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، أن الجلسة تناولت شرح لتأثير التدخين على القلب، موضحا أن جمعية القلب تهدف مع المسئولين أن تكون مستشفياتنا خالية من التدخين، موضحا أن النسبة تزيد عن الــــ 50 %، ونهدف إلى أن تكون الأماكن خالية من التدخين، والدراسات التى أجريت مؤخرا أثبتت أن تدخين سيجارة يوميا تجعل المدخن أكثر عرضه للإصابة بأمراض القلب مقارنة بغير المدخنين، والنسبة تزداد كلما دخن الشخص، ونهدف أن يكون هناك اهتمام بمنع التدخين وشرح المخاطر التى يسببها التدخين، والبدائل والأدوية التى تساعد على التدخين، موضحا أن شعبة الوقاية من أمراض القلب بجمعية القلب المصرية لها دور هام فى التوعية بمخاطر التدخين، وهناك جلسات بنفس المحاضرات، وتزويد الوعى بمخاطر التدخين.

واستطرد عبد الحميد: "طبعا مشكلتنا فى الدول النامية أن معدل التدخين زاد فى السن الصغير، وبلغ 50 % فى الرجال، وللدولة دور فى محاربة التدخين، وعدم إظهار المدخنين فى المسلسلات، والأفلام، والتى تعمل على زيادة الإقبال على التدخين، ونهدف أن تكون المستشفيات والنوادى خالية من التدخين".

وأضاف أستاذ أمراض القلب بطب القاهرة، أنه كان هناك عدة جلسات فى مؤتمر "كارديو الكس" على مدى 3 أيام، وكان هناك محاضرة عن هبوط عضلة القلب والتوصيات الحديثة لهبوط عضلة القلب، حيث أن هناك مجموعة جديدة من الأدوية التى ظهرت لعلاج هبوط عضلة القلب.