كيف تحولت مكتبة مصر العامة بالأقصر لقبلة الفعاليات المصرية والأجنبية؟

نجحت "مكتبة الأقصر العامة" بمنطقة الكرنك شمالى المدينة، فى أن تصبح صرحًا ومقرًا علميًا من الطراز الرفيع بالصعيد، حيث واصل خلال الأسابيع الماضية أعماله فى استضافة الندوات والمؤتمرات والليالى الثقافية والخيم الرمضانية، تحت رعاية محمد عباس مدير المكتبة، وقدمت عدة دورات متنوعة كانت الأضخم فى المحافظة للغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وكذلك دورات متنوعة فى مجالات الكمبيوتر والإنترنت، وغيرها من الدورات العلمية التى تساعد الشباب الأقصرى بأسعار مخفضة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" عددًا من الخطوات الهامة والفعاليات المميزة لمكتبة مصر العامة بالكرنك مؤخراً:-

1. استضافت المكتبة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية فعاليات الاحتفالية العالمية لقياس محيط الأرض تحت عنوان "إيراتوستينس وتاريخ قياس محيط الكرة الأرضية".

2. تلك الفعاليات تعتبر احتفالية سنوية ينظمها مركز القبة السماوية العلمى يوم 21 يونيو يوم الانقلاب الصيفى، من كل عام منذ 2003.

3. تتم الاحتفالية من الإسكندرية إلى أسوان، حيث إن العالم الإغريقى إيراتوستينس ثالث أمين لمكتبة الإسكندرية القديمة، هو أول عالم يقيس محيط الكرة الأرضية منذ 2000 سنة فى مدينتين.

4. جرب الحضور خلال الاحتفالية طريقة إيراتوستينس بساحة مكتبة مصر العامة بالأقصر وطريق الكباش الساعة 12 ظهرًا.

5. تم عمل بث مباشر بين الأقصر والقبة السماوية بمكتبة الإسكندرية.

6. الاحتفالية جاءت لإحياء يوم قياس محيط الأرض ونصف قطرها للعالم الأغريقى ايراتوستينس.

7. العالم الأغريقى "ايراتوستينس" يعتبر ثالث مدير لمكتبة الاسكندرية فى عهد بطليموس قبل الميلاد هو إغريقى الأصل يرجع إلى أصول ليبية ببلدة قورينا ثم تلقى تعليمه فى أثينا ثم عاد إلى الإسكندرية.

8. كان "ايراتوستينس"عالما فى الفلك والجغرافيا والأدب والشعر والرياضيات واستطاع أن يلاحظ أنه يوم 21 يونيو من كل عام يوم الانقلاب الشمسى أو تعامد الشمس على خط الاستواء.

9. أقيمت أيضاً بالمكتبة فعاليات أول برنامج تدريبى مجانى بإدارة المخاطر وتأمين بيئة العمل بالأقصر.

10. تم تنظيم حفل كساء الأطفال الأيتام بدعم من مؤسسة اسمعونا وتم عمل فقرات للأطفال مثال التنورة وفقرة الساحر لمشاركتهم فرحة العيد.

11. احتضنت مكتبة مصر العامة بالأقصر أولى اللقاءات الحوارية والتى نظمتها مؤسسة آفاق للتنمية الشاملة، بالتعاون مع مكتبة مصر والهلال الأحمر.

12. تضمنت اللقاءات محورين وهما "الترابط الأسرى وتواصل الأجيال" و"الشباب والمواطنة".

13. أقام الصالون الثقافى بالأقصر أنشطته الرمضانية داخل المكتبة.

14. تنوعت الفعاليات من أمسيات شعرية وغناء وندوات ثقافية والاحتفال بليلة القدر وتوزيع جوائز المسابقة الثقافية التى ينظمها الصالون بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

15. شهدت المكتبة زيارة مدير المعهد الفرنسى بالقاهرة والمستشار الثقافى والدكتورة إيمان نويل مديرة المحاضرات والتدريب والامتحانات بالمعهد الفرنسى.

16. مناقشة إمكانية عمل بروتوكول تعاون بين المعهد الفرنسى بالقاهرة ومكتبة مصر العامة بالأقصر.

17. مناقشة إمكانية إقامة معهد فرنسى معتمد بالأقصر لخدمة أهالى الصعيد.

18. زار وفد سياحى المكتبة وشاهد من خلفها طريق الكباش للتعرف على حضارات مصر المختلفة وذلك من خلال مشاهدتهم لعرض الكالتشوراما بالمكتبة.