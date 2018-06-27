كهرباء شمال الدلتا: 210 ملايين جنيه تكلفة توسعات وتجديد الشبكة

كتبت رحمة رمضان

اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والمهندسة ابتهال الشافعى رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، لمتابعة ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير فى بالشركة والتى يمتد نطاق عملها إلى عدد من المناطق وتتضمن دمياط ، كفر الشيخ ، فوه ، رأس البر ، فراسكور



وأكد شاكر ، فى بيان له اليوم ،على ضرورة التأكد من دقة القراءات، وزيادة معدلات التحصيل وتحصيل المتأخرات من الجهات المختلفة ، مؤكدا على الإهتمام بحل شكاوى المواطنين ، وتحسين كفاءة الأداء و توفير العدادات بكل الشركات دون أية تأخيرات، والإهتمام بتوثيق كل عمليات التطوبر فى القطاعات المختلفة.



واستعرضت المهندسة ابتهال الشافعى، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تقريراً أوضحت فيه الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية ، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات وكذلك موقف الضبطية القضائية .



وأوضحت أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تقدم الخدمة لمواطنى محافظات (الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط ) لعدد 4.249.000 مليون مشترك .



وأضافت أنه فيما يتعلق بالخطة الاستثمارية الذاتية فقد نجحت الشركة فى تنفيذ عدد من التوسعات والاحلالت للمهمات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 91% بقيمة تصل إلى حوالى 210 ملايين جنيه.



ومن الخطة الاستثمارية الطموحة تم توريد مهمات بمبلغ 1.5 مليار جنيه وتم تنفيذ فعلى بقيمة 850 مليون جنيه.



وحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أضافت ابتهال الشافعى أنه تم الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية بإجمالى 100.616 مليون جنيه بطول 110 كم بنسبة تنفيذ تصل ‘لى حوالى 70.%.



و أكد الدكتور شاكر خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها والإهتمام بحل شكاوى المواطنين ، وتحسين كفاءة الأداء ، وفى هذا الصدد أوضحت ابتهال الشافعة أنه تم تحسين الاداء بالشركة بمغذيات الجهد المتوسط حيث تم انشاء عدد (69) مغذى جديد وتم تقسيم عدد (75) مغذى واحلال عدد (64) مغذى ، وبالنسبة للوحات التوزيع جارى انشاء عدد (14) موزع جديد وتدعيم عدد (4) موزع قائم بمغذيات جديدة وتم احلال وتجديد عدد 4 موزع قائم ، ومن أجل وتحسين اداء شبكات الجهد المنخفض فقد تم انشاء 415 كم و احلال 3000 كم خطوط هوائيه جهد منخفض شاملين الاعمدة والموصلات المعزولة .



وأضافت أنه جارى عمل تطوير شامل للهندسات وتم اختيار 4 هندسات مرحلة اولى خلال الربع الاول من العام المالى 2018/2019 سيتم خلالها تطوير المبانى وصالات خدمة العملاء وتحسين الخدمات المقدمة من حيث سرعة تركيب العدادات وتلافى اخطاء القراءات وحسن معاملة الجمهور وتوافر مراكز الشحن للعدادات مسبوق الدفع والشحن لكبار السن وهذه الهندسات هى ( قرى شربين – طلخا – قرى سيدى سالم – قرى جنوب دمياط ) ، ويتم خلال خطة التطوير تطوير عدد 26 هندسة ، مع الاستمرارية فى مسابقة ترشيد الطاقة فى موسمها الثالث على التوالى



وحول أهمية القضاء على سرقات التيار أكد الدكتور شاكر على أهمية تدعيم الضبطية القضائية بالكفاءات اللازمة للقضاء على السرقات بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد ، من جانبها أضافت الشافعى أنه تم تحرير 3457 محضر وبلغ إجمالى ما تم تحصيله حوالى 7,3 مليون جنيه .



وفى هذا الاطار شدد الدكتور شاكر على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين وذلك من خلال الدوائر الأساسية والدوائر البديلة ، أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر قبل القيام بأعمال الصيانة.



كما شدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الإهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ.



وشدد على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.



وتأتى مثل تلك اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.